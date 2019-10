60-er auf zweitägiger „Klassenfahrt“

Hardheim.Zu einer zweitägigen „Klassenfahrt“ machte sich am Wochenende ein Teil der ehemaligen 10b des Abschlussjahrganges 1975 der Realschule Hardheim auf den Weg nach Bayreuth und Bamberg. Bestens organisiert von Horst Stolz und Norbert Englert, erreichten die 60er nach einer von Petra Seitz vorbereiteten Frühstückspause das Festspielhaus in Bayreuth. Anschließend lernte man die Stadt, ihre Persönlichkeiten und die Geschichte kennen. In der Brauerei der Gebrüder Maisel tauchte man ein in die Welt des Bieres. Nach all dem Erlebten machte man im „Oskar“, einem der traditionellen Bayreuther Gasthäuser Einkehr. Dabei wurden viele Erinnerung wach, die an eine unvergessliche Schulzeit sowie viele gemeinsame Unternehmungen danach erinnerten. Auf dem Heimweg machte man in Bamberg Station. Bei Sonnenschein bestaunte man den Dom, den Rosengarten aber auch die Altstadt. Wieder Zuhause angekommen traf man sich mit den Partnern in der Erftalstube zum gemütlichen Abschluss einer unvergesslichen Klassenfahrt, die sicherlich schon bald mit neuem Ziel eine Fortsetzung findet. We

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019