5000 Euro für das Hardheimer Krankenhaus

Hardheim.Anfang Dezember wurden in der Buchener Hauptstelle der Volksbank Franken 5000 Euro an den Freundes- und Förderkreis Krankenhaus Hardheim überreicht. „Unsere Krankenhäuser leisten in der Corona Krise besonders viel. Der Volksbank Franken ist es wichtig, auch in diesen herausfordernden Zeiten zu helfen“, heißt es in einer Mitteilung und weiter: „Deshalb konnte im dritten Teil der ,Soforthilfe Corona’ die Volksbank Franken dem Freundes- und Förderkreis Krankenhaus Hardheim 5000 Euro zur Verfügung stellen“. Das Bild zeigt die Vorstände Karin Fleischer und Rainer Kehl beim Überreichen des Spendenschecks an den Vorsitzenden des Freundes- und Förderkreises, Fritz Peter Schwarz. Bild: Volksbank

