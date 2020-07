3000 Euro für Spielplatz

Bretzingen.Allen Grund zur Freude hatten die Bretzinger am Freitagabend: Zum Einen wurde der nicht zuletzt dank zahlreicher Spenden neu angelegte Spielplatz am SVB-Sportheim offiziell eingeweiht, zum Anderen wurde die Liste der Gönner noch weiter verlängert. Erfreut überreichten Vertreter des Lions Clubs Madonnenland eine Spende über 3000 Euro.

Wie der erst vor wenigen Tagen neu in sein Amt gewählte Präsident Jürgen Schell erläuterte, unterstützten die „Lions“ in den vergangenen Jahren mit rund 500 000 Euro zahlreiche Projekte in der Region. „Vor allem, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, sind wir gern dabei“, führte er aus und erklärte, dass die beliebten Glücks-Adventskalender sowie die für 2021 wieder angestrebte „Partytimes“-Veranstaltung in der Hardheimer Erftalhalle das finanzielle Rückgrat hierfür bilden.

„Der Spielplatz passt sehr gut in unser Förderungsschema, weil er Kindern Freiheit und Spielspaß schenkt“, betonte Schell und überreichte die Förderplakette an Nico Beyer, den Bauhofleiter der Gemeinde Hardheim. ad

