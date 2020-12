3000 Euro für den Pausenhof

Hardheim.Einen Schritt weiter gehen kann das vom Förderverein des Walter-Hohmann-Schulzentrums seit geraumer Zeit verfolgte Projekt „Pausenhofgestaltung“.

Grund dafür ist eine erfreuliche Spende, die dieser Tage überreicht wurde: Seit einigen Jahren verzichtet das Hardheimer Unternehmen Leiblein GmbH auf Weihnachtspräsente an seine Kunden und unterstützt dafür gemeinnützige Einrichtungen und Projekte in der Region. In diesem Jahr kam der Förderverein des Walter-Hohmann-Schulverbunds an die Reihe und wurde mit einer Summe von 3 000 Euro bedacht. Beeindruckt von der Firmenphilosophie und mit großem Dank nahm Melanie Knüttel als Vorsitzende des Vereins die großzügige Spende in Empfang. „Es ist uns eine Freude zu sehen, wenn Unternehmen wie Leiblein die Vereinsarbeit vor Ort durch Spenden begünstigen und damit direkt an der Umsetzung langgehegter Wünsche beteiligt sind“, lobte sie erfreut. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.12.2020