24 Mal Weihnachten neu erleben

Hardheim/Ravenstein/Osterburken.Dieses Jahr ist vieles anders. Auch auf die christlichen Kirchen hat Corona gravierende Auswirkungen. Zahlreiche Gemeinden und christliche Werke im deutschsprachigen Raum machen aus der Not eine Tugend und laden dazu ein, in diesem Jahr ganz bewusst „Weihnachten neu zu erleben“.

Im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg beteiligen sich auch die Gemeinden in Hardheim, Ravenstein und Osterburken an der überregionalen Aktion: An den vier Adventssonntagen finden dort Predigtreihen zum Thema statt.

Die Gottesdienste können sonntags auf verschiedene Weise besucht werden: Als Präsenzgottesdienste um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Merchingen und um 17 Uhr in der Erftalhalle in Hardheim, als Livestream um 10.30 Uhr aus Osterburken (YouTube: Ev. Kirchengemeinde Osterburken) und abends als Videoaufzeichnung aus Hardheim (http://predigten.ev-kirche-hardheim.de). Ergänzt werden die Gottesdienste durch verschiedene Angebote, die notfalls auch komplett ohne persönliche Zusammenkunft stattfinden können.

In Hardheim lädt beispielsweise ein Adventsbuch zur täglichen Andacht daheim ein, während wöchentliche Videobotschaften für Hauskreise und Jugendgruppen zur Verfügung stehen.

Pfarrer Markus Keller erklärt den Hintergrund der Aktion: „Advent und Weihnachten sind nicht abhängig von Corona und anderen widrigen Umständen. Gerade in Zeiten wie diesen ist die Botschaft von Weihnachten notwendig: Wir sind nicht allein – selbst wenn wir uns einsam fühlen. Denn Gott ist zu den Menschen gekommen. Er ist immer da.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020