238 Unterschriften für den „Schnitzweg“

Hardheim.Dass der von mehreren Hardheimern als schnelle Verbindung zwischen Steingasse und Gartenstraße sowie als Abkürzung – etwa zum Friedhof oder zur Norma-Niederlassung – genutzte „Schnitzweg“ aufgrund eines WohnhausNeubaus (für den gab der Technische Ausschuss in seiner April-Sitzung grünes Licht) bald der Vergangenheit angehören könnte, möchte Klaus Sauer verhindern. Als „betroffener Anwohner“ startete er eine Unterschriftenaktion, um den Erhalt des „Gartenwegles“ zu sichern.

In der „Einwohnerfrageviertelstunde“ der Gemeinderatssitzung am Montag, zu der Bürgermeister Volker Rohm eine „stattliche Zahl von Zuhörern“ begrüßen konnte, meldete sich Sauer zu Wort, und kündigte an, seinen Einwohnerantrag vorstellen und begründen zu wollen.

Sauer: „Ich hätte mir ein anderes Vorgehen gewünscht, und zwar, dass wir diesen Punkt im Gemeinderat auf der Tagesordnung hätten.“ Da dies nicht der Fall war, richtete er seine Bitte an die Gemeinderäte, einen Antrag zu stellen, damit man den Punkt als solchen öffentlich behandeln könne.

Allerdings fand sich niemand aus dem Gremium, der diesen Antrag unterstützte. Und so zählte Sauer mehrere Anträge auf – unter anderem, dass „der Gemeinderat den Bürgermeister beauftragt, alles zu unterlassen, was der Klärung der Existenz und Qualität des Wegerechts“ im Wege stehe. Davon, dass sich auch auf seine erneute Aufforderung hin keiner der Gemeinderäte zu Wort meldete, zeigte er sich „bass erstaunt“ und übergab schließlich Bürgermeister Rohm die Liste mit den 238 Unterschriften sowie seine Anträge in schriftlicher Form.

Rohm nahm beides entgegen und versprach die Prüfung der Unterlagen. „Der Gemeinderat wird darüber befinden, ob er einen Antrag von Ihnen zu einem Tagesordnungspunkt macht.“

Von Michael Gärtner gab es dann eine weitere Wortmeldung in Sachen „Existenz des Schnitzweges“. Er wollte wissen: „Was plant unser Oberhaupt der Gemeinde zu tun?“ Bürgermeister Rohm erklärte, dass „wir geprüft haben, ob es Einschränkungen gibt“. Ein „Wegerecht“ gebe es auf diesem Grundstück nicht. Mit Anliegern seien Gespräche geführt worden. „Von Notaren, Juristen, Gemeinde- und Städtetag wurde uns gesagt, dass ein Umweg nach Rechtssprechung zumutbar ist“, so Rohm. Die Umweg-Länge bezifferte das Gemeindeoberhaupt mit rund 200 Metern.

„Keine befriedigende Antwort“

Für Gärtner war dies „keine befriedigende Antwort“. Er denke an alle Leute, vor allem die älteren, die den Weg gerne nutzen, um zu Supermarkt und Friedhof zu gelangen, und gab zu bedenken, „ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, das Ganze vorher mal anzuschauen.“ mem

