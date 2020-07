19-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Hardheim.Zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde, kam es am Samstagnachmittag in Hardheim. Die 19-Jährige war in ihrem Alfa Romeo gegen 14.15 Uhr auf der Würzburger Straße unterwegs, als sie ihren Wagen abbremsen musste, weil ein Seat-Fahrer, der sich vor ihr befand, nach links in einen Parkplatz einbiegen wollte und deswegen ebenfalls angehalten hatte. Ein Audi-Fahrer übersah wohl die beiden vor ihm haltenden Fahrzeuge und krachte mit seinem Auto ins Heck des Alfas. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf den Seat geschoben. Die Fahrerin des Alfas wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstanden rund 10 000 Euro Sachschaden an den Fahrzeugen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020