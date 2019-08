10 000 Euro für neues Einsatzfahrzeug

Gerichtstetten.Eine Spende in Höhe von 10 000 Euro hat die Versicherungsgruppe BGV/Badische Versicherungen an die Feuerwehrabteilung Gerichtstetten übergeben. Den symbolischen Scheck überreichte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Badischen Gemeindeversicherungsverbands Raimund Herrmann in Anerkennung des Feuerwehrengagements zur aktiven Schadenverhütung. Die Spende stellt für die Abteilungswehr eine wertvolle Hilfe bei der Finanzierung des 80 000 Euro teuren Mannschaftstransportwagens dar.

Auch Bürgermeister Volker Rohm freute sich bei der Übergabe über die Spende. Zumal die Gemeinde bei ihren Bemühungen um die Ausstattung der Feuerwehr an ihre Grenzen stoße. Die Spende wertete er auch als Anerkennung für die gut ausgebildeten Einsatzkräfte, die nicht nur bei Bränden, sondern auch bei der Notwendigkeit technischer Hilfe oder bei Unfällen zum Einsatz kommen. „Je früher desto besser“, meinte Rohm, der zudem in der Spende eine Win-Win-Situation sowohl für die Gemeinde wie für die Versicherung sah.

Bewundernswerter Einsatz

Raimund Hermann hob seine Beziehungen zur Region hervor und freute sich über die Möglichkeit der Unterstützung der Feuerwehr in diesem Gebiet. Alljährlich unterstütze die BGV die Arbeit der Feuerwehren in Baden mit einem Gesamtbetrag von bis zu 500 000 Euro. Zudem sprach Herrmann den seit 2009 möglichen Einsatz des BGV-Brandschutzmobils an. Dieses informiere über Brandgefahren im Haushalt und könne von Vereinen und Institutionen gegen eine geringe Aufwandsentschädigung gemietet werden.

In Anbetracht der Leistungen stufte Hermann die Spende an die Abteilungswehr Gerichtstetten als angebracht ein, zumal auch deren unbezahlter Einsatz – manchmal unter Lebensgefahr – als bewundernswert angesehen werden müsse. „Es ist uns ein sehr großes Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz mit dieser finanziellen Unterstützung zur Anschaffung des Mannschaftstransportwagens zu unterstützen“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr sah die Spende mit dem Erwerb des Mannschaftstransportwagens gut angelegt, da die örtliche Wehr gute Arbeit leiste. Ihm liege auch der Erhalt der kleinen Wehren am Herzen, weil diese wie zum Beispiel in den zurückliegenden Tagen bei der Beseitigung von Unwetterschäden benötigt würden und die Feuerwehr Hardheim bei Bedarf von den Wehren der Ortsteile unterstützt werde.

Zufrieden waren mit der Spende auch Michael Seyfried, Kommandant der Gesamtfeuerwehr Hardheim, sowie Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach. Nach abschließenden Dankesworten würdigte Bürgermeister Rohm die weitergehende ehrenamtliche Aktivität der Feuerwehr bei gemeindlichen oder kirchlichen Veranstaltungen und das Verständnis von Firmen bei anfallenden Feuerwehreinsätzen von Mitarbeitern. Z

