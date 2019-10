Zwei Teams auf Augenhöhe liefern sich harten Fight

Die HG (im Bild Max Wetterich) verlor knapp. © Sascha Renk

HG Königshofen/Sachsenflur – TSV Buchen 24:25

Königshofen: Müller, Both (beide Tor) R. Meder (3 Tore), Meyer (4/davon 4 Siebenmeter), Wetterich (3), Sander, Gengel, Toth (1), Hupp, M. Fischer (3), D. Fischer (5), S. Meder (2), Hensel (1), Bleckmann (2/2).

Buchen: Nirmaier, Neubauer (beide Tor), J. Weber, Kraft (4), R. weber (2), Große (2), J. Weis, Beck, M. weis, Kleinert, Schmitt (4), Röckel (5/2), Weimer (7), Dosch.

Das Odenwald-Tauber-Derby sah zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Beide Teams waren kämpferisch gut eingestellt und lieferten ihr Bestes ab. Bei Königshofen ging es auch darum, drei Spieler aus der „Reservie“ ins Team zu integrieren, was am Anfang auch super klappte. Bis zum 7:7 in der 17. Minute hatte die Führung bereits mehrfach gewechselt.

Danach traten bei der HG jedoch wieder vermehrt Abspielfehler an den Kreis und einfache Ballverluste auf. Das führte dazu, dass der TSV Buchen plötzlich davon zog. Eine Auszeit von HG-Trainer Okuschko brachte auch keine Besserung im spiel der Gastgeber und so stand es in der 25. Minute schon 8:12. In den letzten Minuten vor der Pause stand zumindest die Abwehr besser. Mit 9:12 wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Pause setzte die HG setzte alles daran, um wieder Anschluss zu finden. Aufbauend auf eine gute Abwehr und einem super aufgelegten Torwart Jörn Müller (von sieben Siebenmeter entschärfte er fünf) klappte dies auch. Über Konter von Rene Meder und David Fischer kämpfte man sich in der 45. Minute zum 17:17 heran. Die Disqualifikation von Bastian Hupp (drei Zeitstrafen) und auch die direkte Rote für David Fischer nach dem 19:19 änderte nichts am Spielgeschehen. Plötzlich marschierte die HG nach einer weiteren direkten Roten, dieses Mal für den Gegner (Philipp Kraft), auf 22:19 davon. Die HG hielt sich weiter und führte in der 55. Minute mit 23:20. Nach einer Auszeit stellte der TSV Buchen auf Manndeckung um. Und mit der war die HG überfordert. Es gab kein Freilaufen und keine schnellen Pässe. Bis zur 58. Minute war der TSV Buchen wieder dran (24:24). Jörn Müller hielt dann zwar noch einen Siebenmeter, doch in der 59. Minute erzielte der TSV Buchen den Siegtreffer. Nach einer weitere Disqualifikation für Buchen (drei Zeitstrafen für Sebastian Beck) löste Buchen die Manndeckung wieder auf, die HG schaffte jedoch in der letzen Minute nicht mehr den Ausgleich.

