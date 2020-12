Zurück im Spielbetrieb

Die Zweitliga-Handballer der DJK Rimpar Wölfe empfangen am heutigen Samstag, 19. Dezember, in ihrem letzten Heimspiel des Jahres den ThSV Eisenach. Unter gewöhnlichen Umständen steht das zehnte Saisonspiel der Unterfranken allerdings nicht. Es liegen bange zwei Wochen hinter der Mannschaft, in der sich drei Spieler mit dem Corona-Virus ansteckten. Weitere Spieler (mindestens fünf hieß es von

