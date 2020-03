Ziel erreicht, aber trotzdem die Fans noch einmal mit einem Sieg beschenken

„Wir haben unser Ziel letztlich nicht erreicht. Trotzdem wollen wir die Saison mit einem guten Gefühl beenden und die Fans zum Abschluss mit einem Sieg beschenken.“ so Spielertrainer Kevin Roesler-Schlueter vom HSV Main-Tauber. Der Gegner hat es jedoch in sich. Mit dem TV Großlangheim kommt am Sonntag, 8. März, eine Mannschaft in die SH 1 (17.30 Uhr) , die selbst noch mitten im Kampf um Platz zwei in der Handball-Herren-Bezirksliga Südwest Unterfranken steckt und den Wertheimern die bislang deutlichste Saisonniederlage zufügte.

Prognose fällt schwer

Dementsprechend ist eine Leistungssteigerung notwendig, wenn man in der letzten Partie punkten will. Prognosen über den zuletzt stark ersatzgeschwächten Kader des HSV sind nur schwer abzugeben, bei den meisten Spielern die zuletzt fehlten, kann wohl erst kurzfristig entschieden werden. Vor allem defensiv hatte man aufgrund der Ausfälle in der letzten Partie große Probleme. Gegen Großlangheim muss man sich jedoch auch im Angriff neue Lösungen einfallen lassen. Der TVG stellt zurzeit die beste Abwehr der Liga. Schon im Hinspiel hatte der HSV große Probleme mit der defensiven 6:0-Formation des Tabellenzweiten. Insbesondere aus der zweiten Reihe müssen die Wertheimer wieder mehr Gefahr ausstrahlen, um den Defensivverbund der Gäste nach vorn zu zwingen, was wiederum Lücken schafft. Weiterhin muss man das Rückzugsverhalten verbessern, es ist damit zu rechnen, dass die Großlangheimer konsequent schnell nach vorn spielen werden. Der Kader des Tabellenzweiten ist so ausgeglichen wie bei kaum einem anderen Team in dieser Liga, was sich vor allem in der Torverteilung widerspiegelt. Doch auch der HSV ist in dieser Saison deutlich variabler geworden und strahlt von allen Positionen Gefahr aus. Ein weiterer Trumpf der Wertheimer ist die Heimstärke. Der Druck liegt jedoch eindeutig auf Seiten der Gäste. Während es für den HSV nur um einen versöhnlichen Saisonabschluss geht, brauchen die Gäste unbedingt noch einen Punkt, um sich den zweiten Platz zu sichern. Dieser soll möglichst schon in Wertheim geholt werden, denn leichter wird es für den TVG am letzten Spieltag gegen die verlustpunktfreien Heidingsfelder mit Sicherheit nicht.

HSV-Trainer Roesler-Schlueter glaubt an einen erfolgreichen Saisonabschluss: „Ich hoffe, dass wir dieses Mal in Bestbesetzung antreten können. Zuletzt haben wir es nicht geschafft, die Ausfälle zu kompensieren. Mit einem Sieg können wir die Saison versöhnlich abschließen. Der Druck liegt ganz beim Gegner, wir können also befreit aufspielen.“ hsv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020