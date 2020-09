Zehn Tore von Felix Rother reichen der HSG nicht

SG Odenheim/Unteröwisheim – HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 28:25

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak, Villmann (beide Tor), Orf (5), Rother (10/4), Hartmann (2), Karl (2), Reichhard (3), Nass (1), Bloser (1), Ackermann (1), Küpper, Engert, Block.

Einen misslungenen Einstand in die neue Meisterschaftsrunde der handball-Verbandsliga erlebte die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim am Sonntag bei einem der vier Liganeulinge. Der hochmotivierte Aufsteiger aus dem Kraichgau behauptete sich in einem hart umkämpften Spiel mit 28:25 und holte die ersten Punkte. HSG-Trainer Keupp musste dagegen erkennen, dass sein Team leistungsmäßig noch lange nicht da ist, wo er es gerne sähe.

Völlig verteilt gestalteten sich die ersten 20 Minuten der Partie. Zunächst legte jeweils die HSG vor, und die Gastgeber glichen aus. In dieser Phase glänzte vor allem Dennis Orf im HSG-Rückraum, der die ersten vier Gästetore im Alleingang erzielte. Dann stellten sich die Hausherren aber besser auf ihn ein, spielten mit offensiver Abwehr gegen seine Position und brachten damit die HSG in Probleme. In dieser Phase machte sich das Fehlen von Viktor Bodo schmerzlich bemerkbar.

Pech für das Gästeteam, dass die Unparteiischen in der 17. Minute eine Aktion von Felix Bloser als überhart bewerteten und ihn mit einer Roten Karte vom Feld schickten. Das brachte natürlich zusätzliche Unruhe in die HSG-Aktionen. Bis zum Stand von 11:11 nach 22 Minuten setzte sich keine Mannschaft entscheidend ab, aber nach einer Auszeit riss dann beim Gast komplett der Faden, und der Aufsteiger warf sich bis zum Pausenpfiff deutlich mit 16:11 in Front.

Zwischenzeitlicher Ausgleich

Aber wie oft in der vergangenen Runde bewiesen: Die Moral im HSG-Team stimmt, die Spieler geben alles. Dank einer in der Startphase der zweiten Hälfte überragenden Leistung von Chris Gluhak im Gästetor kämpfte sich die HSG Treffer und Treffer heran und schaffte in der 39. Minute tatsächlich den Ausgleich zum 16:16.

Aber auch der Aufsteiger aus Odenheim erwies sich als nervlich und kämpferisch stabil. Man hielt weiter konsequent dagegen und hielt so die Partie bis zum 22:22 nach 50 Minuten völlig offen. In der Schlussphase zeigte sich jedoch, dass die enorme Aufholjagd die Keupp-Mannen wohl zu viel Kraft gekostet hatte. Es schlichen sich jetzt immer mehr leichte Fehler ein, die von Odenheim effektiv genutzt wurden.

So kam der Aufsteiger, dem man nach der gezeigten Leistung eine gute Rolle in der neuen Spielklasse zutrauen kann, letztlich zum 28:25-Erfolg. Bei den Taubertälern gefiel neben Chris Gluhak vor allem der zehnmal erfolgreiche Schütze Felix Rother.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020