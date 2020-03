Yonatan Dayars Verpflichtung sorgt für Unstimmigkeiten

Rechnet man Rimpars Ttrainer Ceven Klatt die Bilanz seiner Mannschaft im noch jungen Kalenderjahr 2020 vor, nickt er zufrieden. Fünf Mal musste die DJK Rimpar Wölfe im Februar ran. Heraus kamen drei Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. „Das verlief schon alles sehr zufriedenstellend“, meint der 36-Jährige: „Nicht nur die Punkteausbeute, auch wie wir es gemacht haben. Uns hat es gutgetan, dass nach der Pause endlich wieder fast alle Mann an Bord waren.“ Mit dem starken Jahresauftakt im Rücken wartet nun ein sportlich äußerst ambitionierter Monat März auf die DJK, und die Verletzungssorgen sind auch zurück.

Im Hinblick auf die nächsten vier Spiele bekommt dann nämlich auch Klatts Gesicht die ein oder andere kleine Sorgenfalte. Die anstehende Aufgabe gegen den abstiegsgefährdeten TV Hüttenberg am Samstag, 7. März, um 19.30 Uhr kann zwar in eigener Halle noch als Pflichtsieg angepeilt werden, aber auch vor dem vermeidlich schwächsten Gegner der kommenden vier Spieltage warnt der Trainer eindringlich: „Das ist eine wirklich unangenehme Mannschaft. Die sind das einzige Team der Liga, die 3-2-1 in der Abwehr spielen.“ Verzichten muss er auf den langzeitverletzten Philipp Meyer (Sprunggelenksverletzung) und aller Voraussicht nach auch auf Patrick Gempp (Fußverletzung). Der Kreisläufer, der im nächsten Jahr zu Bundesligist Wetzlar wechselt, hat sich in der Vorwoche beim 28:25-Sieg beim HC Elbflorenz verletzt. „Das wird sich in der Zentrale auf jeden Fall bemerkbar machen.“

Mit Tommy Wirtz (HG Saarlouis), Tilman Pröhl (VfL Eintracht Hagen) und Yonatan Dayar (VfL Gummersbach) stehen bereits drei Neuzugänge für die kommende Spielzeit fest. Vor allem die Verpflichtung des israelischen Auswahlspielers Dayar sorgte doch für etwas Aufruhr im Rimparer Umfeld. Nicht etwa weil das 20-jährige Talent nicht genügend Potenzial mitbringt, viel mehr weil schnell klar war, dass er als Spielmacher den Platz von Ex-Nationalspieler Benjamin Herth übernehmen wird, für den es nach vier Spielzeiten bei den Unterfranken wohl nicht mehr weitergeht – auch wenn der Verein sich dahingehend noch um eine klare Aussage windet. Zum Missfallen des Spielers, der kürzlich die „nicht optimale Kommunikation des Vereins“ anprangerte. „Wir wollen im März noch einmal miteinander sprechen“, kündigt Klatt an: „Ich bin selber gespannt, was Benni sich konkret vorstellt.“ In den Planungen der Rimparer Zweitliga-Mannschaft spielt der 34-Jährige aber keine Rolle mehr.

