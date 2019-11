Wölfe waren nur nah dran

Die Rimpar Wölfe dominieren große Teile der ersten Hälfte, aber verpassen es, entscheidend davonzuziehen. Deshalb unterlagen die Unterfranken im Auswärtsspiel in Eisenach mit 23:25. Statt mit einer Führung in die Pause zu gehen und die Partie von vorne zu spielen, muss man zusehen, wie Eisenach den zweiten Durchgang bestimmt. Letztlich hat man offensiv zu viele Fehler gemacht, die man defensiv im zweiten Durchgang nicht mehr wettmachen konnte. Es fehlte einfach das letzte Quäntchen in allen Bereichen, um das Spiel in Richtung der Wölfe kippen zu lassen. Man nutzte im zweiten Durchgang die Chancen nicht mehr so konsequent, wie noch zu Beginn. Außerdem häuften sich die Fehler auf beiden Seiten des Feldes und so verpasste man die Chance, dem Überraschungsaufsteiger die erste Heimniederlage beizubringen. Der 25:23 Endstand spiegelte die Partie sehr gut wieder, da die Wölfe stets nah dran waren. red

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019