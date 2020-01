Wölfe-Hüne läuft für Wetzlar auf

Ab der kommenden Spielzeit wird sich der Kreisläufer der DJK Rimpar Wölfe, Patrick Gempp, dem Bundesligisten HSG Wetzlar anschließen. Das teilte der in Weil am Rhein geborene 112-Kilogramm-Mann diese Woche zunächst seinen Mitspielern und anschließend der DJK-Vereinsführung mit: „Ich will den nächsten Schritt in meiner Karriere machen und habe mich deshalb für den Wechsel in die erste Liga entschieden.“ Gempp kommt bisher auf 89 Einsätze für das Wolfsrudel und erzielte dabei 174 Treffer. Nun hat er noch die Rückrunde Zeit dazu, sich von seinen Fans mit weiteren Toren zu verabschieden und gibt in diesem Zusammenhang gleich noch ein Versprechen ab: „Damit wir unsere Ziele diese Saison erreichen können, werde ich selbstverständlich bis zum letzten Spieltag alles geben.“

Die Wölfe bedauern natürlich den Abgang eines Leistungsträgers, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ideal in das Mannschaftsgefüge gepasst habe: „Schade, dass er uns verlässt, denn er war ein wichtiger Faktor in unserem Spiel“, betont Cheftrainer Ceven Klatt die Rolle des 23-Jährigen. Seit seiner Ankunft in Mainfranken zur Spielzeit 2017/18 habe sich Gempp „prächtig entwickelt“, wie es Wölfe-Geschäftsführer Roland Sauer beschreibt, so dass das Interesse von diversen Bundesligisten nicht lange auf sich hatte warten lassen. cg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020