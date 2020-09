Im zweiten Spiel gegen den zweiten Aufsteiger – der Verbandsligaspielplan führt die Herren der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim zu Rundenbeginn gleich gegen unbekannte Größen. Dabei ist der TSV Rintheim, am Samstag um 19.30 Uhr erster Gast in der Tauberbischofsheimer Grünewaldhalle, eine echte „Wundertüte“, denn deren Spiel am vergangenen Wochenende gegen Walzbachtal musste wegen einer Coronainfektion beim Gegner abgesagt werden, so dass man aktuell noch keinen Rückschluss auf die Spielstärke der Karlsruher Vorstädter hat.

Dass man aber die Neulinge nicht unterschätzen darf, diese Erfahrung mussten die Taubertäler bei der Auftaktniederlage in Odenheim am vergangenen Wochenende machen. Dabei war nach Aussage des Trainerteams keinesfalls alles schlecht. Die Neuzugänge, hier vor allem Dennis Orf und Moritz Reichhard, haben gezeigt, dass sie die erhoffte Verstärkung sein können. Hervorzuheben sei vor allem aber die intakte Moral des Teams, das sich auch nach einem scheinbar aussichtslosen Rückstand nicht aufgab und in einer aufopferungsvollen Aufholjagd sogar nochmals zu einer eigenen Führung kam, letztlich aber dabei zu viele Körner gelassen hatte und am Ende leistungsmäßig doch ein wenig einbrach.

Halle soll zur Festung werden

„Aus dieser Erfahrung müssen wir lernen,“ so Martin Keupp. Man dürfe sich nicht wieder durch eine offensive Abwehr des Gegners dermaßen aus dem Konzept bringen lassen. Spielerisch habe man genügend Möglichkeiten, auch gegen offene Deckungssysteme zum Erfolg zu kommen. Wichtig sei aber auch, sich die Kräfte für die gesamte Spielzeit einzuteilen, damit es nicht wieder zu einem Leistungsabfall in der Schlussphase kommt. Die heimische Grünewaldhalle soll wie in der vorigen Runde zu einer Festung werden, zuhause sollen auf jeden Fall die Punkte eingefahren werden. „Wir wissen, was wir tun müssen. Wir haben die Qualität, und darum ist ein Heimsieg gegen Rintheim fest eingeplant“, so Keupp weiter.

Der Zugang in die Grünewaldhalle ist ausschließlich mit einer im Vorverkauf über die Tickethotline erworbenen Eintrittskarte möglich ist. Anderen Interessenten kann aufgrund des geltenden Hygienekonzeptes kein Zugang gewährt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020