Wieder zu einer Heimmacht werden

„Wir brauchen Ziele, und um diese zu erreichen, werden wir uns auch künftig nicht scheuen, ungewöhnliche Wege zu gehen“, sagte Roland Sauer, Geschäftsführer der Rimpar Wölfe, bei einem Sponsorentermin. Sauer, seit 13 Jahren an vorderster Front bei Unterfrankens bestem Handballverein, macht keinen Hehl daraus, dass er mit Rimpar noch die Bundesliga erreichen möchte. „Aber das ist ein langer Weg, den wir gehen müssen.“

Zuschauerschnitt erhöhen

Um den finalen Schritt ins Handball-Oberhaus gehen zu können, müsse beim Zweitligisten der Zuschauerschnitt aber erst einmal konstant über 2000 liegen. Schon am Sonntag, 14. September, soll damit begonnen werden und die „s.Oliver Arena“ beim ersten Heimspiel der Saison ab 17 Uhr gegen Bayer Dormagen prall gefüllt sein. „Wir wollen uns in dieser Runde daheim besser präsentieren als in der vergangenen Saison“, verspricht Rückraumspieler Steffen Kaufmann. Mit dem Saisonstart (drei Punkte aus drei Auswärtsspielen) ist der 26-Jährige zufrieden.

Und auch der neue Trainer der „Wölfe“ hat es sich zum Ziel gesetzt, den Rimparern neue Heimstärke zu verleihen: „Die zweite Liga ist dafür bekannt, dass die Mannschaften daheim ihre Punkte holen. Wir wollen auch wieder zur Heimmacht werden“, sagt Ceven Klatt.

Um dieses hehre Ziel zu erreichen hat der Coach an verschiedenen Stellschrauben des im Grunde unveränderten Kaders gedreht. „Unser Tempospiel ist verbessert“, hat Klatt bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison festgestellt. Dazu setzt er frische Reize, indem er Spielern „neue Verantwortungsbereiche“ zuteilt – auch bei Steffen Kaufmann. Die „Rückraumkeule“ spielte unter Vorgänger Dr. Matthias Obinger fast ausschließlich im Angriff; nun wird er auch in der Abwehr eingesetzt.

Doppelte Motivation

Diese zweite Bundesliga ist auch in der nun gestarteten Saison eine äußerst ausgeglichene Spielklasse. Steffen Kaufmann beschreibt es so: „Wenn du nur fünf Prozent weniger gibst, verlierst du auch gegen den Letzten.“ Das sollte morgen nicht passieren, denn gegen den TSV Bayer Dormagen motiviert die Spieler nicht nur die Tatsache des ersten Heimspiels, sondern auch die, dass man in der vergangenen Saison zuletzt mit 16:28 unter die Räder kam. „Da haben wir also noch etwas gut zu machen“, fordert „Boss“ Roland Sauer.

Im siebten Jahr spielen die Rimparer nun im Unterhaus des deutschen Handballs – und behaupten sich damit auch in sportlich hochklassiger Rivalität aus anderen Sportarten in der Stadt: Da sind die Bundesliga-Basketbeller „von s.Oliver“ und die Drittliga-Fußballer der Kickers. Das bedeutet auch bei der Sponsorengewinnung große Konkurrenz. „Mit Fußball wollen wir uns nicht messen; wir gehen unseren eigenen Weg“, sagt Sauer kämpferisch. Der Handball in Würzburg müsse auch weiter durch seine Emotionen überzeugen. „Wir müssen Visionen haben und diese mit Nachdruck verfolgen“, so Sauer. Und um die Visionen wahr werden zu lassen, wäre ein Sieg gegen Bayer Dormagen im ersten Heimspiel der Saison schon echter Beschleuniger...

