Wieder Unzulänglichkeiten

HG Königshofen/Sachsenflur – TV Brühl 20:29

Königshofen/Sachsenflur: Marion Wilm, Nadja Schneider (beide Tor), Laura Grünewald (2), Sabrina Dittmann (1), Catharina Henn, Anna-Lena Roth (2), Sophia Fürst, Lydia Scherzinger (1), Sophia Bärlein (1), Lea Koßbiehl (1), Levke Collmann (6), Franziska Lang (6/2)

Mit hoher Motivation und Ehrgeiz gingen die Badenliga-Frauen der HG Königshofen-Sachsenflur in das letzte Heimspiel der Hinrunde. Mit dem TV Brühl erwarteten sie einen Gegner, der sich im Mittelfeld der Tabelle auf dem sechsten Platz mit 8:10 Punkten niedergelassen hatte.

Den Start in die Begegnung verschliefen die Taubertälerinnen ein wenig. So ließ man den TV Brühl innerhalb der ersten fünf Minuten auf 4:1 vorziehen. Die Abwehr der HG-Frauen stabilisierte sich nun aber zunehmend, im Angriff wurden konsequenter Abschlüsse gesucht und gefunden und so ging man in der 14. Spielminute zum ersten Mal mit 7:6 in Führung.

In den darauffolgenden Minuten gestaltete sich die Begegnung recht ausgeglichen und man verabschiedete sich mit einem Zwischenstand von 13:14 Toren in die Halbzeitpause.

Die ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs waren hart umkämpft. Die Frauen der HG Königshofen-Sachsenflur zeigten, dass der Wille da war, das Spiel zu gewinnen. Allerdings wurde im Angriff wiederholt kein erfolgreicher Torabschluss gefunden, wodurch die Gegenrinnen ihren Vorsprung immer wieder auf bis zu vier Tore ausbauen konnten (17:21, 45. Minute).

Kaum Spielfluss

Die vorhandenen Lücken in der gegnerischen Abwehr wurden nun nicht mehr konsequent genutzt. Im Angriffsspiel kam nur schwer ein Spielfluss zustande. Technische Fehler und einfache Ballverluste vorne wurden von den Gegnern mit zumeist erfolgreichen Tempogegenstößen konsequent ausgenutzt. Und so baute der TV Brühl seinen Vorsprung langsam, aber stetig weiter aus (19:26, 54. Minute). Letztlich trennte man sich mit einem Endstand von 20:29 zugunsten des TV Brühl.

Mehr Biss und Kampfgeist

Im Gegensatz zu den letzten Spielen zeigten die HG-Frauen mehr Biss und Kampfgeist. Die in den vergangenen Spielen kritisierte zu passive Abwehr wurde im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich konsequenter und aggressiver gespielt. Dies wurde aber dennoch nicht belohnt. An dieser Abwehrleistung heißt es nun anzuknüpfen und weiterhin an einem entschlossenen und selbstbewussten Torabschluss zu arbeiten. Die bevorstehende Winterpause muss nun dafür genutzt werden, diese Schwächen auszumerzen, um mit neu gewonnenem Siegeswillen und vereinten Kräften gemeinsam in die kommende Rückrunde zu starten und den Klassenerhalt zu schaffen. hgd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019