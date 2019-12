„Wichtiger Punk“

St. Leon/R. – TV Hardheim 26:26

Hardheim: C. Ernst, F. Schneider (beide Tor), D. Leiblein, S. Hefner, L. Schneider (5), L. Engels (1), J. Huspenina (1), P. Steinbach (2), P. Ohlhaut (5/3), T. Schneider (1), J. Erbacher (1), Th. Withopf (3), R. Steinbach (7).

Einen Punkt entführte der TV Hardheim in seiner Sonntagsbegegnung beim Tabellennachbarn der Spielgemeinschaft St. Leon/Reilingen. „Für uns ein ganz wichtiger Punkt in der Fremde und zugleich ein gerechtes Unentschieden“, so Hardheims Coach Lukas Dyszy nach der Begegnung, in der für den TV Hardheim sogar mehr drin gewesen wäre. „Wir haben in der ersten Hälfte zu viele gut herausgespielte Chancen vergeben und damit St. Leon/Reilingen ins Tempospiel gebracht. Im zweiten Spielabschnitt hatten wir dann die Möglichkeiten, mit zwei, drei Toren in Führung zu gehen, die Dinger wollten einfach nicht rein“, so Hardheims Coach.

Den besseren Start erwischte allerdings die Heimmannschaft, die nach 13 Spielminuten bereits ein Polster von fünf Toren herausgespielt hatte. Schon früh gab Hardheims Coach dem Geburtstagkind Felix Schneider den Vorrang im Tor, und der hielt mit zahlreichen guten Paraden sein Team im Spiel und sorgte damit letztlich auch für Hardheims Aufholjagd. Mit einem Lauf von fünf Treffern in Folge war der TVH beim Stand von 10:10 wieder in der Begegnung und diktierte fortan seinerseits das Tempo. Mit dem Treffer von Jannik Huspenina sicherte sicherten sich die Gäste sogar die knappe 14:13-Pausenführung.

In Schlussphase hält Ernst stark

Nach dem Wechsel war der TVH weiter auf Augenhöhe und zog erstmals auf zwei Tore davon. In dieser Phase hätte der TVH durchaus seine Führung weiter ausbauen können, scheiterte aber immer wieder – trotz guter Möglichkeiten. Bei wechselnder Führung ging es bereits in die Schlussphase, und da konnte sich der TVH erneut bei seinem erfahrenen Keeper Christian Ernst bedanken, der zunächst in der 50. Minute einen Siebenmeter parierte und seiner Mannschaft in den letzten Minuten den Rücken stärkte. Philipp Ohlhaut und Lukas Schneider sorgten nochmals für die Führung, die der starke Janosch Menger mit zwei Treffern in Folge revidierte.

Eine Minute vor dem Ende sorgte erneut Philipp Ohlhaut für den 26:26-Ausgleich, während die Gastgeber ihren finalen Angriff bei der anschließenden Auszeit beratschlagten. Den letzten freien Wurf parierte abermals Torhüter Christian Ernst und rettete damit einen verdienten Punkt für den TVH. k.n.

