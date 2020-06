Wichtige Weichen gestellt

Bis auf die männlichen A-Jugenden wurden im Badischen Handballverband jetzt alle Jugendstaffeln zusammengesetzt. Dies teilt der Badische Handballverband mit.

Der Badische Handball-Verband gehört innerhalb der Fachverbände in Baden-Württemberg, wie auch innerhalb der Landesverbände des Deutschen Handballbundes zu den Verbänden, die in den vergangenen Wochen „richtige und wichtige Entscheidungen getroffen“ haben.

„Viele Schritte voraus“

„Wir sind einigen Sportarten viele Schritte voraus – darauf können wir stolz sein.“, so Vizepräsident Jugend, Sebastian Krieger, der in seinem ersten Jahr im Präsidium des BHV eine Mammutaufgabe zu bewältigen hatte, „Ohne die Spieltechniker Harry Sauer (BHV), Karolin Fath (Bezirk Rhein-Neckar-Tauber) und Uwe Bretzinger (Bezirk Alb-Enz-Saal) sowie die Vertreter unserer rechtlichen Seite in Persona von Lutz Pittner (Vizepräsident Recht) und Jürgen Brachmann (Vorsitzender Verbandssportgericht) wäre die Einhaltung unseres Zeitplans mit den durchweg positiven Ergebnissen nicht möglich gewesen.“

Ranking erstellt

So wurden auch Berechnungen für die Zusammenstellung der Jugendstaffeln angestellt. Die im Januar in der BHV-Spielkommission festgelegten Qualifikationsspiele für die Jugendstaffeln mussten Corona-bedingt über den Haufen geworfen werden. Auch in diesem Fall konnte die Zuordnung der Staffeln nur rechnerisch und mit einer identischen Berechnungs-/Kriteriengrundlage auf BHV- und Bezirksebene ermittelt werden. Sowohl für die Jugendstaffeln im BHV, als auch für die Jugendstaffeln der beiden Bezirke wurde für jede Altersklasse ein Ranking erstellt. Dieses Ranking basiert auf der Meldung für die Saison 2020/2021 sowie auf den Ergebnissen des älteren und des jüngeren Jahrgangs in der Saison 2019/2020 und dem älteren Jahrgang in der Saison 2018/2019. Es flossen sowohl die Spielklasse der Mannschaft wie auch die dort erreichte Endplatzierung in die Berechnung mit ein. Als Stichtag für das letzte Spiel wurde der 12. März 2020 festgelegt. Bei der Planung der Spielklassen im BHV und in den Bezirken mussten darüber hinaus die Spielklassen oberhalb des Verbandsgebiets berücksichtigt werden.

„Derzeit ist noch keine Zusammenstellung der männlichen A-Jugend möglich, da bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Verteilung der BWOL-Plätze möglich ist. Erst, wenn der Jugendspielausschuss des DHB eine Aussage über die Jugendbundesliga getroffen hat, können wir die Staffeln in der Baden-Württemberg-Oberliga, in der Badenliga und in den Bezirksligen final planen“, so Uwe Bretzinger, stellvertretender Vorsitzender Spieltechnik des Bezirks Alb-Enz-Saal.

Training wieder möglich

Seit dem 2. Juni besteht für die Handballer auch wieder ganz praktisch die Möglichkeit, sich wieder für anstehende Aufgaben in den Punkterunden vorzubereiten. Jetzt können die Handballer in Baden-Württemberg erneut Hallenluft schnuppern. Neben den Trainingseinheiten im Freien sind nun ebenso unter strengen Vorgaben, Trainingseinheiten in der Halle zugelassen.

Bis auf dem Spielfeld letztendlich Eins-gegen-eins-Situationen zu sehen sind, werden noch einige Wochen vergehen. „Jetzt können wir nur noch an unsere Gemeinden, Kommunen und Städte appellieren, dass alle Sporthallen geöffnet werden, damit sich unsere Mannschaften auf die kommende Saison vorbereiten können.“, so Karolin Fath, stellvertretende Vorsitzende Spieltechnik des Bezirks Rhein-Neckar-Tauber. bhv

