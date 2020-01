Vorgabe: Auf keinen Fall Abstiegskampf

Nachdem die Handball-Landesliga-Mannschaft des TSV Buchen um Trainer Wiener beim Auftakt in die Rückrunde beim Mannheimer Vorstadtverein SV Waldhof die Rückreise ohne Punkte antreten musste, findet am Samstag, 25. Januar, der Rückrundenauftakt in der heimischen Sport- und Spielhalle statt. Es ist der Höhepunkt des Heimspieltags, und wie gewohnt um 20 Uhr wird die Landesligapartie zwischen dem TSV Buchen und der TG Laudenbach angepfiffen.

Nach nun vier Niederlagen in Folge, ist der gute Start in die Landesligarunde bereits etwas in Vergessenheit geraten, und die Wiener-Männer stehen etwas unter Druck, um nicht weiter in den Abstiegskampf hereingezogen zu werden. Der Gegner aus der Bergstraße wurde im zweiten Spiel der Saison mit 22:24 besiegt.

Schlüssel hierfür waren insbesondere ein schnelles Spiel nach vorn und kompromissloses Agieren in beiden Mannschaftsteilen. Damit soll der Hinspielerfolg nun – mit dem heimischen Hexenkessel im Rücken – natürlich wieder gelingen. So will der TSV Buchen zurück in die Erfolgsspur finden. nir

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020