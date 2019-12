Vor dem Tor konsequent abschließen

Sabrina Dittmann (in Rot) und ihre Mannschaftskolleginnen wollen es gegen Brühl am Sonntag noch einmal wissen. © Sascha Renk

Zum wiederholten Male behielten die Damen der HG Königshofen-Sachsenflur die hart umkämpften Punkte nicht in der heimischen Halle. Im Spiel gegen die TV Viktoria Dielheim musste man sich leider mit einer Niederlage von 21:22 geschlagen geben. Demnach gilt es nun, den Fokus auf das letzte Spiel im Kalenderjahr zu legen und alle Kräfte zu mobilisieren, um einen akzeptablen Vorrundenabschluss zu schaffen. Am Sonntag, 15. Dezember, gastiert die Frauenmannschaft des TV Brühl in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen. Diese steht momentan auf dem 6. Tabellenplatz mit 8:10 Punkten. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Für das letzte Vorrundenspiel gilt es nun, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die Punkte endlich im Taubertal zu behalten. Dafür muss die Abwehr kompakter und offensiver agieren und im Angriffsspiel konsequenter ein gezielter Abschluss gesucht werden. Das Team von Trainer Alexander Schad ist dazu durchaus in der Lage. Dies gilt es nun mit dem entsprechenden Kampfgeist am Sonntag aufs Spielfeld zu bringen. mw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019