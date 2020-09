Volle Konzentration auf ein schnelles Spiel

Nachdem die vorige Landesliga-Saison abgebrochen worden war, hatte der TSV Buchen als Aufsteiger das Saisonziel „Klassenerhalt“ erreicht. Doch war dies eine freudige Nachricht? Wohl kaum. Es blieben weitere Fragen für alle Beteiligten offen. Kann das Training wiederaufgenommen werden? Gibt es eine Saison 2021? Was wird aus dem Breitensport Handball?

Die Handballer warfen jedoch nicht das Handtuch, sondern nahmen die Herausforderung an, schmiedeten Pläne und passten den Handballsport an die vorgegebenen Regeln und Vorschriften an. So starteten die Männer 1 nach langer sportlicher Abstinenz, instruiert von ihrem Trainer Sebastian Wiener, in ein individuelles Lauf- und Krafttraining draußen in der Natur. Zuerst durfte man sich alleine quälen und im späteren Verlauf der Pandemieentwicklung die Gesellschaft eines Trainingspartners genießen. Die Vorbereitung auf die kommende Saison wurde so rechtzeitig gestartet. Beim Hallentraining wurde durch die hygienebedingte vorgeschriebene Dezimierung die ansonsten für Buchen übliche Integration von den Jugendspielern erschwert. Trotz aller Umstände schafften es die Herren aus dieser ungewohnten Situation, immer an den neusten Vorschriften das Bestmögliche herauszuholen.

Glücklicherweise kann Coach Wiener komplett auf seine Mannschaft aus der vergangenen Saison ohne Abgänge zurückgreifen. On top darf man sich über einen altbekannten Rückkehrer zu den Herren 1 freuen: Christopher Nenninger möchte es noch einmal wissen und kommt mit Eifer, Fleiß und natürlich einer Menge an Erfahrung zurück zum TSV Buchen. Er wird wie zu früheren Zeiten das Spiel 1 am Kreis verstärken und mit seinem Spielstil Akzente setzen.

Mit „voller Kapelle“

Die Vorbereitung wurde zur Freude aller Beteiligten ohne größere Verletzung gestartet und abgeschlossen. Eine Situation, die es in den vergangenen Jahren nicht so häufig gegeben hat. Die Konzentration wurde also voll und ganz auf das schnelle Handballspiel gelegt und die Mannschaft in ihrem starken Zusammenspiel weiter geformt.

Die Erlebnisse der Vorbereitung und die Erfahrungen dieser Zeit zeigen, dass das Handballspielen prinzipiell möglich wäre. Trotzdem ist ein reibungsloser Saisonstart für Buchen aus der Landesliga ungewiss. Noch immer ist nicht genau geklärt, in wie weit Zuschauer auf der Tribüne zugelassen sind. Sicher ist jedoch, dass der „Hexenkessel“ nicht wie gewohnt von Jung und Alt zum Kochen gebracht werden kann.

Die Buchener Handballer haben noch einen weiteren Tiefschlag wegzustecken. Die Heimstätte, die so legendäre Spiele und emotionale Momente den Platz gab, ist in die Jahre gekommen, ist gesperrt und soll renoviert werden. Den Handballern wird voraussichtlich die Kreissporthalle in Buchen für die kommenden Heimspiele bereit stehen.

