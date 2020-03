Viele Fehler hemmen

Königshofen/S. – Heddesh. 17:23

Königshofen/Sachsenflur: Wilm (TW), Grünewald, Häusler, Henn (2), Fürst (2/1), Bärlein, Schmitt, Collman (3) Lang (8/3), Schneider, Scherzinger (2)

Die HG Königshofen/Sachsenflur geriet gegen die Tabellenzehnten der Handball-Frauen-Badenliga schnell in Rückstand. 3:8 stand es schon früh. „Die Roten“ blieben den Gästen von der Bergstraße auf den Fersen und ließen den Abstand nicht zu groß werden. In der letzten Sekunde des ersten Durchgangs erzielte der Gast noch das 12:9.

Nach dem 13:9 kamen die Gastgeberinnen über ihren Kampfeswillen zurück ins Spiel und erzielten in der 40. Minute das 13:13. In dieser Phase glaubten die Zuschauer an die Chance, dass man zumindest einen Punkt im Taubertal behalten könnte. Den Gästen unterliefen ungewohnte technische Fehler und fehlerhafte Abschlüsse, die Königshofen in Tore ummünzte. Danach schlichen sich bei den Gastgebern wieder die bereits bekannten technischen Fehler ein, die sich durch die ganze Saison schleppen. Weiterhin fand der Harzball der HG bei ihren Abschlüssen meist den Pfosten oder die Latte, statt im Netz zu landen. Der Rest wurde von der guten Torhüterin der Gäste entschärft. Diese Mängel im Angriff und bei den Abschlüssen wurden von den schnellen Heddesheimerinnen ausgenutzt, die auf 21:14 davon zogen. Hinzu kam noch, dass die Schad-Truppe mit dezimiertem Kader wegen Krankheit und Verletzung antreten musste. Am Ende hieß es 17:23. hgd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020