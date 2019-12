Viel zu viele Fehler gemacht

Coburg – Rimpar Wölfe 28:20

Rimpar: Brustmann (6 Paraden), Wieser (3 Paraden), Schömig 7, Böhm 2, Karle, Gempp, Schmidt 3, Kaufmann 1, Siegler, Meyer, Schulz, Backs, Brielmeier, Herth 3, Sauer 1.

Es sollte eine schmerzhafte 20:28-Derbyniederlage für die Rimpar Wölfe in der 2. Handball-Bundesliga geben. Der Favorit in Schwarz-Gelb demonstrierte über die gesamte Partie seine Überlegenheit. Lediglich zu Beginn hielten die Gäste phasenweise mit. Trotz einer eher schwachen ersten Hälfte war, als beim Stand von 12:10 die Seiten gewechselt wurden, noch alles drin.

Nach den beiden Niederlagen in der vergangenen Saison gegen den HSC wollte die Mannschaft aus Mainfranken eigentlich wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Vestestädter wirkten jedoch frischer, agiler und in den entscheidenden Situationen abgezockter. Dass der aktuelle Tabellenführer zudem einen breiteren Kader hat steht außer Frage. Exemplarisch konnte Trainer Jan Gorr in der elften Minute mit Sebastian Weber bereits seinen dritten Kreisläufer bringen, nachdem Stephan Zeman und Marcel Timm bereits auf „der Platte“ gestanden hatten. Nichtsdestotrotz war es für ein Frankenderby einfach zu wenig von Seiten der Gäste. Deshalb geht der Sieg für den HSC Coburg, der in allen Belangen überlegen war, zu 100 Prozent in Ordnung.

Gegentor in Überzahl

Beginnen kann man mit vielleicht dem Schlüsselmoment der ersten Hälfte. Beim Stand von 6:6 (16.) mussten beide Mannschaften eine Zeitstrafe absitzen. Coburg war im Angriff und nahm den Torhüter vom Feld, um in Überzahl agieren zu können. Die Wölfe standen kompakt, so dass Andreas Schröder zum Wurf gezwungen wurde. Dieser landete jedoch hinter dem Tor. Das gleiche Spiel aufseiten der Gäste. Sie nahmen den Torwart vom Feld, um ebenfalls mit einem Mann mehr zu spielen. Doch anstatt mit 7:6 in Führung zu gehen, wurde der Ball von Sebastian Weber abgefangen und ins weiterhin verwaiste Tor geworfen. Nachdem die Wölfe gut in die Partie gekommen waren, hätte man hier in Front gehen können. Stattdessen kam der HSC Coburg nun immer mehr ins Laufen. Technische Fehler der Gäste wurden postwendend bestraft. Auch im Positionsangriff hatten die Hausherren mehr Tiefe in ihrem Spiel. Die Situationen wurden vom Tabellenführer mit mehr Konsequenz vorgetragen und auch abgeschlossen. Nach einem Zwischenspurt der Heimmannschaft zog der Favorit auf 12:8 (27.) davon. Die Wölfe blieben jedoch weiterhin noch in der Partie. Mit zwei Treffern vor der Pause wurde der Anschluss wiederhergestellt. Beim 12:10 ging es dann in die Kabinen.

Nach 3:0-Lauf ist alles klar

Nach der Pause wollte die Mannschaft von Ceven Klatt nochmals alles reinwerfen. Ein Zwischenhoch bis zur 35. Minute brachte die Wölfe nochmals auf 12:13 heran. Lukas Böhm erzielte den Anschlusstreffer aus Sicht der Gäste. Angeführt von Andreas Schröder antworteten die Hausherren mit einem 3:0-Lauf. Der starke Jan Kulhanek brachte die Wölfe auch immer häufiger zur Verzweiflung. Mit 14 Paraden und 45 Prozent gehaltenen Bällen war der erfahrene Tscheche abermals ein Garant für den Sieg seiner Farben. Doch näher als auf vier Tore kam man aus Sicht der Mannschaft um Kapitän Patrick Schmidt nicht mehr heran. Beim 22:17 durch Linksaußen Max Jaeger war zehn Minuten vor dem Ende bereits eine Vorentscheidung gefallen.

Trainer Ceven Klatt nahm nochmals eine Auszeit und versuchte mit einer offensiven 4:2 Deckungsvariante alles und ging volles Risiko. Dieses Wagnis wurde nicht belohnt, da die Coburger weiterhin abgezockt agierten. Sie leisteten sich kaum einfache Fehler, die die Wölfe hätten bestrafen können. Die Gäste kämpften weiter und gaben sich nicht auf. Jedoch wurden ihnen offensiv immer häufiger ihre Grenzen aufgezeigt. Der HSC brachte das Spiel gekonnt über die Bühne, während die Wölfe letztlich nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Toptorschütze Florian Billek war es vorbehalten den 28:20-Endstand zu erzielen. Der Rest war ausgelassener Jubel. nine

