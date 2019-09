Viel Potenzial im Team – auch ohne Neuzugänge

Es hat schon ewas von einer griechischen Heldenreise – nicht nur die vergangene Saison, sondern der Rückblick auf die Buchener Herrenmannschaft, die sich den vergangenen Jahren entwickelt hat. Je nach Betrachtungsweise startete diese Reise bereits vor der Saison 2015/16. Viele Leistungsträger hatten ihre Laufbahn beendet und auch einen Trainer hatte man in Buchen nicht mehr. Sebastian Wiener übernahm das Traineramt, und er führte sein Team prompt auf einen Aufstiegsplatz. Doch mit nur einem Punkt Rückstand wurde das rettende Ufer verfehlt – Abstieg in die Bezirksliga.

Mittlerweile war allen klar wie groß die Aufgabe werden wird, sich erneut in die Landesliga zu spielen. Eine Last, die beinahe zu groß wurde. Um ein Haar hätte man sich in der Saison 2016/17 auch noch aus der Bezirksliga verabschiedet. Es schien, als sei im Herrenbereich auf absehbare Zeit keine wirkliche Steigerung mehr möglich.

Zur Saison 2018/19 wurden dann verschiede Stellschrauben gesucht und offensichtlich in die richtige Richtung gedreht. Es gab neue Trainingsreize, neue Abläufe, und die Mannschaft konsolidierte sich zusehends. Trotz allem gab es vereinzelt Rückschläge. Die Qualifikation für das Pokalfinale blieb aus und in Testspielen gab man nicht immer das Bild einer gereiften Mannschaft ab. Jedoch wandelte sich dieses Bild mit Saisonbeginn und das Team agierte selbst in schweren Auswärtspartien mit einer überzeugenden Selbstverständlichkeit.

Historischer Aufstieg

Der Rest ist Geschichte und sorgte für den Bezirksliga-Titel des TSV Buchen im Seniorenbereich, gleichbedeutend mit dem erneuten Aufstieg in die Landesliga Nord des Badischen Handballverbands (BHV). Ein historischer Titel – denn er wurde im Jahr des 50-jährigen Bestehens der Sparte Handball im TSV Buchen geholt.

Die Landesligasaison 2019/20 verspricht eine interessante zu werden. Allein der Blick auf die Kontrahenten lässt die Vorfreude steigen: TV Mosbach, HG Königshofen/Sachsenflur, TV Hemsbach, um nur einige zu nennen, die sich in der kommenden Runde mit dem TSV um Punkte und Tore „balgen“ werden. Beim Blick auf die Tabelle der vergangenen Landesliga Saison 2018/19 lässt sich erahnen, wie knapp es zugehen kann. Nur sieben Punkte lagen damals zwischen dem Tabellenzweiten und dem ersten Absteiger. Auch für die kommende Runde muss man davon ausgehen, dass die Trennlinie zwischen Mittelfeld und Abstiegsplatz nur sehr unscharf ist.

Ein konkretes Saisonziel auszugeben, ist da freilich schwierig. Erst recht, wenn man über genaue Platzierungen sprechen will. Ohne das eigene Potenzial jedoch zu unterschätzen, peilt man selbstverständlich den Klassenerhalt an, das möglichst früh in der Saison und aus eigener Kraft. Ein Zittern bis zum letzten Spieltag sorgt weder für Ruhe im Verein noch in der Mannschaft und der Spielkultur ist solch eine Zitterpartie meist auch nicht zuträglich.

Was für eine gewisse Abgeklärtheit sorgen sollte, ist die Tatsache, dass man gemeinsam bereits einige Schlachten geschlagen hat. In Panik verfällt weder in einzelnen Spielen noch in Anbetracht einer besonders positiven oder negativen Situation beim TSV Buchen niemand besonders schnell. Das „A und O“ für den gesamten Saisonverlauf wird die Zeit von Oktober bis November sein.

Hoffen auf Abwehrchef Beck

Wie immer beim TSV geht es dann auch noch darum, die neuen A-Jugendspieler in den Männerbereich zu integrieren. Auch für den Jahrgang 2002 ist dies wieder ein großer Schritt, der nicht über Nacht funktioniert und für den man sich auch genügend Zeit lässt.

In den bisherigen Testspielen durften die „Jungen“ bereits einige Minuten Spielpraxis im Herrenbereich sammeln und haben einen durchweg positiven Eindruck hinterlassen. Die Möglichkeit, mit Neuzugängen aufzutrumpfen hatte der TSV auch in dieser Saison nicht. Somit bleibt der Kader grundsätzlich erhalten. Je nachdem, wie die weitere Rehabilitation von Abwehrchef Sebastian Beck verläuft, wird dieser im Laufe der Saison wieder zum Team stoßen.

Einziger Wehrmutstropfen ist aktuell noch die „Obdachlosigkeit“ der Buchener Handballer. Nach einem Unwetter Ende Juli ist die Heimspielstätte noch nicht wieder freigegeben. Hinter den Kulissen wird aktuell fieberhaft nach Lösungen gesucht, um den Saisonauftakt in eigener Halle zu retten. Aber auch hier hat man beim TSV die Erfahrung gemacht, dass Panik der schlechteste Ratgeber in verzwickter Lage ist.

Doch die Vorfreude auf die neue Aufgabe ist aktuell überall spürbar und Trainer und Mannschaft, soviel ist bereits jetzt klar werden alles daran setzen die gesteckten Ziele in der fünfzigsten Saison der Buchener Handballer zu erreichen. phk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019