Unangenehme Abwehr

Im zweiten Anlauf soll das bayerische Duell gegen den TuS Fürstenfeldbruck nun doch stattfinden. Die „Brucker Panther“ mussten aufgrund auffälliger Coronatests die ursprünglich geplante Begegnung absagen. Nun wird dieses Aufeinandertreffen am Mittwoch um 20 Uhr nachgeholt.

Der größte Unterschied zum Oktobertermin liegt in der Punkteausbeute der Gastgeber. Die Panther waren lange das einzige Team, welches auf einen Sieg in der 2. Bundesliga warten musste. Doch mittlerweile wurden in der heimischen Wittelsbacher-Halle gleich zwei Gegner bezwungen. Somit wurde der Anschluss im Kampf um den Klassenerhalt wieder hergestellt.

Aufgrund der aktuellen Situation wird diese Begegnung natürlich ebenfalls als Geisterspiel ausgetragen. Gerade bei den so rar gesäten Derbys würde man sich eine volle Halle mit kochender Atmosphäre wünschen. Gerade die Wittelsbacher-Halle in Fürstenfeldbruck wurde in der Aufstiegssaison regelmäßig zum Tollhaus. Die 1000 Zuschauer würden die Gastspiele bei den Panthern noch einmal schwieriger gestalten, als sie es ohnehin schon sind.

Schon 44 Tore erzielt

Dreh- und Angelpunkt im Spiel des TuS Fürstenfeldbruck ist, wie in der Aufstiegssaison, der Mittelmann Falk Kolodziej. Der 27-jährige sammelte bereits bei der HG Saarlouis Zweitligaerfahrung und glänzt sowohl in der Funktion des Spielgestalters, als auch in der des Torschützen.

Mit seinen bisher 44 Treffern ist er bester Werfer seiner Mannschaft und liegt auf 13. Platz der Torschützenliste. Er glänzt vor allem per Schlagwurf oder auch von der Siebenmeterlinie.

Besonders unangenehm zu bespielen ist die offensive 3:3-Formation der Panther. Drei Abwehrspieler erwarten den gegnerischen Angriff bereits jenseits der Neunmeterlinie und wollen so schnelle Ballgewinne provozieren. Gegen den HC Elbflorenz und den TSV Bayer Dormagen trug dieser immense Aufwand schon Früchte.

Mit dieser enormen Intensität in der Abwehr und dem darauffolgenden Tempospiel nach vorne sind die Münchener extrem gefährlich. Auch wenn wenige es geglaubt hätten, sind die Panther mehr als konkurrenzfähig im harten Abstiegskampf der zweiten Liga.

Es war ein erlösender Sieg gegen den HC Elbflorenz in der s.Oliver Arena. Nachdem die Wölfe davor einige Spiele knapp verloren hatten, schaffte man es nun endlich wieder doppelt zu punkten. In Teil zwei des Hammermonats Dezember wird erneut eine extrem konzentrierte Leistung benötigt, um gegen Fürstenfeldbruck zu bestehen. Die Resultate der TuS zeigen, dass sie mehr als ein unbequemer Gegner sein können. Das zweite Derby nach dem Sieg gegen Großwallstadt wollen die Wölfe auch auch gewinnen.

Info: Das Spiel wird auf sportdeutschland.tv übertragen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020