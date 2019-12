TVH spielt am Ende wie entfesselt

Leutershaus. II – Hardheim 29:37

Hardheim: Ernst, F. Schneider (beide Tor), Leiblein, Hefner (1), L. Schneider (4), Engels, Huspenina (1), P. Steinbach (3), Ohlhaut (7), T. Schneider, Erbacher (4), Withopf (8), R. Steinbach (9).

Das war ein gelungener Jahresabschluss für den TV Hardheim: Im Duell gegen den Tabellennachbarn SG Leutershausen II fuhr der TVH mit 37:29 einen grandiosen und in dieser Höhe nie erwarteten Sieg ein und sicherte zur kurzen Winterpause den achten Platz in der Tabelle der Handball-Badenliga.

Bestens vorbereitet und motiviert reiste die Mannschaft von Trainer Lukas Dyszy am Samstag zur Begegnung nach Leutershausen mit der festen Absicht, nochmals zwei wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen. Dass dies gelang, war erneut einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu verdanken, einer guten kämpferischen Einstellung und nicht zuletzt einem dominanten Auftritt im zweiten Spielabschnitt.

Die Gastgeber aus Leutershausen hatten nur zu Beginn der Begegnung leichte Vorteile, und dies drückte sich nach zehn Minuten auch ganz deutlich in der 7:3-Führung aus. Mit zunehmender Dauer fanden dann aber die Gäste ins Spiel und hatten bereits sechs Zeigerumdrehung danach den Rückstand egalisiert: Robin Steinbach erzielte das 8:8.

Spätestens von da an war die Begegnung total ausgeglichen und jedes Tor wurde unmittelbar mit einem Gegentreffer beantwortet. Bis zur Halbzeit nahmen die Gastgeber dennoch einen Zwei-Tore-Vorsprung mit in die Kabine.

Vorentscheidender Fünferpack

Nach rund sechs Minuten im zweiten Abschnitt warf Robin Steinbach die Hardheimer erstmals in Führung. Danach spielte der TVH wie entfesselt. Jannik Huspenina und Thomas Withopf besorgten die Treffer zur 24:21-Führung. Zehn Minuten vor dem Ende waren die Gastgeber beim Stand von 26:27 zwar noch einmal dran, doch dann kamen die starken fünf Minuten des TVH: Thomas Withopf, Philipp Ohlhaut, Robin Steinbach und Janis Erbacher besorgten im Fünferpack Hardheims 32:27-Führung und dies war bei den ausbleibenden knapp fünf Minuten Spielzeit die Vorentscheidung in dieser Badenliga-Begegnung.

In der anschließenden Auszeit versuchte Leutershausens Coach nochmals alles, um seine Jungs auf die letzten Minuten einzustellen. Hardheims Euphorie konnte damit allerdings nicht mehr beseitigt werden. Im Gegenteil: Mit fünf weiteren Treffern nahmen die Erftäler letztlich einen klaren 37:29-Sieg mit nach Hause. Mit dem achten Tabellenplatz kann man erstmals beruhigt in die kurze Weihnachtspause gehen, auch wenn der Vorsprung auf das Tabellenende lediglich zwei Punkte beträgt.

Starke Geste

Eine schöne Fairplay-Geste sei noch am Rande erwähnt: Marvin Wachter von der SG Leutershausen II bekam beim Stand von 24:26 einen Siebenmeter zugesprochen. Er war dann von sich aus zu den Unparteiischen gegangen und hatte ihnen gesagt, dass es kein Foul war, sondern er frei zum Wurf gekommen sei. Daraufhin haben die Schiedsrichter ihre Entscheidung zurückgenommen, und der TV Hardheim bekam den Ball – und das zehn Minuten vor dem Ende eines so wichtigen Spiels im Kampf um den Klassenerhalt in Badens höchster Spielklasse. k.n.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019