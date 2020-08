TV Kirchzell beginnt im Oktober

Der Drittliga-Handball will starten. © dpa

Die Saison 2020/21 in der 3.Handball-Liga der Männer soll am 3./4. Oktober beginnen, die der Frauen am 17./18. Oktober. Dies legte die Spielkommission 3. Liga bei ihrer Sitzung in Dortmund fest. Damit gibt es für die 72 Männer- und 60 Frauen-Mannschaften eine Orientierung für die weitere Planung. Gewünscht ist, dass die Spiele mit Publikum stattfinden können, sofern dies die Entwicklung der Corona-Pandemie ermöglicht und entsprechende Hygienekonzepte vorliegen.

Die 72 Männer-Teams gehen mit vier Staffeln in die neue Spielzeit. Zwei der vier Staffelsieger werden in die 2. Handball-Bundesliga aufsteigen, so dass der Hin- und Rückrunde eine Relegation folgen wird. Aus jeder Staffel werden die letzten vier Mannschaften absteigen.

Staffel Mitte: HSC Bad Neustadt, Leichlinger TV, Longericher SC Köln, HSG Bergische Panther, TUS 82 Opladen, TV Kirchzell, HSG Hanau, HG Saarlouis, HSG Bieberau-Modau, HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II, HSG Rodgau Nieder-Roden, TV Hochdorf, HSG Krefeld Niederrhein, VfL Gummersbach II, TV Gelnhausen, TuS 04 Dansenberg, SV 64 Zweibrücken, TSG Haßloch

Staffel Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen, SG Leutershausen, HaSpo Bayreuth, HC Erlangen II, TV Germania Großsachsen, HBW Balingen-Weilstetten II, HC Oppenweiler/Backnang, Rhein-Neckar Löwen II, SV Salamander Kornwestheim, TGS Pforzheim, TSB Heilbronn-Horkheim, TSV Blaustein, TV Plochingen, TV Willstätt, VfL Pfullingen, SG Pforzheim-Eutingen, HSG Konstanz II, VfL Günzburg.

Zudem gibt es noch eine Nord-Staffel und eine „Nord-West“

