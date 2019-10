TSV wird Schwäche nutzen

Neues Spiel neues Glück könnte aktuell die Devise bei der HG Königshofen/Sachsenflur sein. Wann platzt der Knoten bei der Mannschaft aus dem Taubertal, oder ist sie einfach nicht besser? Die letzten Wochen zeigten die Spieler von Valentin Okuschko nicht ihre beste Seite. Deutliche Niederlagen gab es gegen Mosbach zu Hause, in Birkenau und zuletzt in Malschenberg. So hat man sich die Saison in der Landesliga nicht vorgestellt, zumindest steht man mit 2:6-Punkten noch auf Rang neun und hat noch zwei Mannschaften hinter sich.

Jetzt kommt der TSV Buchen in die Tauber-Franken-Halle und wird sicherlich von der Schwächephase der HG mitbekommen haben. Mit seinem erfrischenden Spiel und einer offensiven Abwehr holte der Aufsteiger bisher drei Punkte aus drei Spielen. Zuletzt reichte es in letzter Sekunde zu einem Unentschieden gegen Mosbach.

Somit gehen die Odenwälder als leichter Favorit in dieses Spiel. Für die HG ist in jedem Fall etwas möglich, doch dafür muss sich die Mannschaft erst einmal Selbstvertrauen erarbeiten. Zu häufig bringt man sich durch individuelle Unzulänglichkeiten ins Hintertreffen. Wenn die Spieler ihre Köpfe bis Samstag frei bekommen und ohne Angst in dieses wichtige Spiel gehen, ist die HG ein Gegner auf Augenhöhe. Langsam wird es Zeit für die Jungs in rot in die Spur zu kommen. Denn nach diesem Wochenende warten erneut vier schwere Auswärtsspiele auf die Taubertäler. Anpfiff des Spiels zu dem auch viele Zuschauer aus Buchen erwartet werden, ist am Samstag um 20 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019