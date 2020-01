TSV nicht zu unterschätzen

Nach der Auswärtsniederlage am vergangenen Wochenende empfängt die Frauen-Badenliga-Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur am Sonntag, 26. Januar, die Frauen des TSV Rot in heimischer Halle.

Zu gewohnter Zeit, um 15.30 Uhr, hofft man auf die ersten beiden Punkte zuhause. Nachdem die Mannschaft von Trainer Alexander Schad das Hinrundenspiel mit 21:23 für sich entschieden hatte, darf man die Mannschaft aus Rot keinesfalls unterschätzen. Um in der Tabelle den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren, müssen die Taubertälerinnen an die Leistung der ersten Halbzeit gegen Nußloch anknüpfen. Man setzt auf eine stabile Abwehr sowie gut vorbereitete Abschlüsse im Angriff. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und dem neu gefassten Mut möchte man die Punkte in der heimischen Halle behalten. mw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020