TSV beim Tabellenführer

In der Sachsenhalle geht es am Samstag, 16. November, um 17 Uhr für den TSV Buchen ins weitentfernte Hirschberg an die Bergstraße. Ihr Gegner wird der aktuelle Tabellenführer aus Großsachsen II sein, die Germanen haben sechs Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Die Odenwälder aus Buchen haben mit 8:6 Punkten ein positives Konto und liegen auf Platz 5 im Mittelfeld. Gegen Großsachsen wird man als klarer Außenseiter in die Partie gehen und möchte sich trotzdem als stark spielenden Gegner beweisen und vielleicht ein wenig Sensation in den Raum werfen. Das Spiel in der Sachsenhalle in Hirschberg-Großsachsen beginnt am Samstag um 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019