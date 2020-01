Trainer-Duo übernimmt

Die Handball-Männer des HSV Main-Tauber in der Bezirksliga Südwest Unterfranken spielen am Samstag, 18. Januar, um 18.30 Uhr in der Realschulhalle SH1 Wertheim-Bestenheid gegen den TV Dettelbach .

„Die Rückrunde ist ein kleiner Neuanfang für uns und bietet die Chance, Fehler die wir in der Hinserie gemacht haben, zu korrigieren. Daher ist es ungemein wichtig, dass wir mit einem Erfolgserlebnis in das Jahr 2020 starten“, so Kevin Roesler-Schlueter, der zusammen mit Christian Diehm zum neuen Jahr das Traineramt übernommen hat.

Meistertrainer Konrad Michel musste sein Amt aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen niederlegen.

An Erfolge anknüpfen

Das neue Gespann möchte möglichst an die Erfolge ihres Vorgängers anknüpfen. Ziel ist es jedoch erstmal, sich im Vergleich zur Hinrunde zu verbessern. Diese beendete man auf Platz drei, blieb jedoch spielerisch zu oft hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Erst im letzten Spiel, in dem man die SG Randersacker mit 41:26 schlug, schien der Knoten geplatzt.

Anders als der kommende Gegner aus Dettelbach, schloss man also das vergangene Jahr mit einem Erfolgserlebnis ab startete so mit gutem Gefühl die Vorbereitung auf die Rückrunde. Nach starkem Start in die Saison sah es so aus, als wäre der Klassenerhalt für den Aufsteiger nur Formsache. Doch nach zuletzt vier Niederlagen in Folge, befindet sich der TV nun mitten im Abstiegskampf. Das Potenzial der Gäste ist unumstritten.

Tempospiel forcieren

Mit Michael Hübner und Alexander Seifert stehen zwei der besten Torschützen der Liga im Kader der Gäste, diese muss die HSV-Defensive möglichst ausschalten. Offensiv will man sich, wie schon gegen Randersacker, mittels klarer Spielzüge in gute Wurfsituationen bringen. Weiterhin gilt es das Tempospiel zu forcieren. Gelang dies den Wertheimern in einem Spiel, waren sie meist nicht zu stoppen.

Fest steht, dass man sich keine Ausrutscher gegen Abstiegskandidaten leisten darf, wenn man oben dran bleiben möchte Coach Kevin Roesler-Schlueter denkt jedoch von Spiel zu Spiel: „Wir haben noch die Hälfte der Saison vor uns und natürlich kann noch viel passieren. Wir konzentrieren uns aber erstmal auf die Aufgabe die vor uns liegt. Es hat mich überrascht, dass Dettelbach zum Ende der Hinrunde etwas eingebrochen ist. Dementsprechend motiviert werden sie sein gut in die Rückrunde zu starten.“ mma

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020