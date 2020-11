Trainer Ceven Klatt hat nichts zu mäkeln

So leer, so gespenstisch war es bei einem Heimspiel der DJK Rimpar Wölfe in der „s.Oliver Arena“ noch nie, wie am Freitagabend. Einzig drei Ehrenamtler, die beim Auf- und Abbau halfen, sorgten mit drei Trommeln während der 60 Minuten ZweitligaHandball für etwas Heimspielatmosphäre. Vor der Pandemie waren im Schnitt 1700 Zuschauer bei den Spielen mit dabei.

Gefeiert werden konnte noch Abpfiff des ersten „Geisterheimspiels“ dennoch. Die DJK Rimpar Wölfe gewannen nach einer überzeugenden Vorstellung verdient und letztlich ungefährdet mit 27:23 gegen den noch punktlosen TV Emsdetten, bei denen zeitweise der Ex-Rimparer Konstantin Madert zwischen den Pfosten stand.

Vor einer Woche noch mussten die Wölfe, durch einen Corona-Fall beim Gegner TuS Fürstenfeldbruck, noch eine kleine Zwangspause einlegen. Die Reise zum Aufsteiger nach Oberbayern konnten Cheftrainer Ceven Klatt und seine Truppe sparen. Ganz unglücklich wird Klatt damit nicht gewesen sein. Die Personaldecke war zuletzt durchaus angespannt. Allmählich lichtet sich jedoch das Lazarett etwas.

Zwar fehlten gegen Emsdetten nach wie vor Julian Sauer und Lukas Siegler, dafür feierte Kapitän Patrick Schmidt seine Rückkehr. Und was für eine: Bei seiner Saisonpremiere zeigte sich der Anführer des Wolfsrudels, der sich im Verlauf der Saisonvorbereitung einen Muskelfaserriss zuzog, eine bärenstarke Vorstellung (fünf Tore). Bis der 28-Jährige wieder auf dem Spielfeld stehen konnte, dauerte länger als befürchtet. Dabei war viel Geduld bei Coach Klatt gefragt. „Mit ihm im Rückraum hätten wir vielleicht gegen Hamm nicht verloren“, ärgert er sich immer noch. Gegen den Aufstiegskandidaten aus Nordrhein-Westfalen verlor die DJK vor zwei Wochen unglücklich, damals noch vor 350 Zuschauern in der „s.Oliver Arena“, mit 18:20.

Diesmal lief es besser. Nach der 12:10-Pausenführung legten die Rimparer nach dem Seitenwechsel mit einem 6:0-Lauf einen Traumstart hin. „Die Phase war spielentscheidend“, sagt der Trainer und fügte an: „Da haben wir auf einem sehr hohen Niveau verteidigt und nutzten vorne unsere Chancen.“ Gegen Hamm noch gestaltete sich die Szenerie genau umgekehrt. Damals schlug das Pendel, durch nur noch sechs Rimparer Tore in der zweiten Hälfte, in die Richtung des Gegner aus. „Nach 40 Minuten war das Spiel heute eigentlich entschieden“, sagte Klatt nach dem dritten Sieg im fünften Saisonspiel zufrieden.

Ein Sonderlob sprach der 37-Jährige seinem 20-jährigen Youngster Felix Karle aus, der als Rechtsaußen Julian Sauer abermals mit einer guten Leistung (drei Tore) vertrat. Lobende Worte fand Klatt auch – wenn auch erst auf Nachfrage – für Torhüter Marino Mallwitz und Kreisläufer Michael Schulz. Mallwitz stand zum zweiten Mal in Folge über die komplette Spieldauer zwischen den Pfosten.

13 Paraden von Mallwitz

Der Neuzugang vom VfL Bad Schwartau hätte, wenn denn welche dagewesen wären, die Zuschauer sicherlich mehrfach an die Vereinslegende Max Brustmann, der seine Karriere Anfang des Jahres beendet hat, erinnert. Über ein Dutzend Mal schnallte die geballte Faust beim 24-Jährigen in die Höhe. Im Handball heißt das, der Torhüter hat an einen Ball erfolgreich entschärft. Mit 13 Paraden, darunter einen gehaltenen Siebenmeter, erwischte Mallwitz einen Sahnetag. „Ich freu mich, dass wir zwei gute Torhüter haben und Marino heute wieder eine gute Leistung gezeigt hat. Das ist das was wir uns erhofft haben“, sagt Klatt.

Eine recht ansehnliche Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte bei Michael Schulz, honorierte Klatt ebenfalls mit einer sichtlich zufrieden Miene und lobenden Worten. Die zuletzt schwache Ausbeute gegen Hamm vom Kreis, ärgerten den Trainer nämlich gewaltig. Gut möglich, dass er das auch über mehrere Trainingstage noch zum Ausdruck brachte. So würde sich die Überzeugung und Entschlossenheit von Schulz erklären, die er in seine Abschlüssen vom Kreis am Freitagabend hineinlegte. Fünfmal traf Schulz. Dazu kam noch ein Treffer von Kreis-Backup David Kovacic.

Zu mäkeln gab es nach der überzeugenden Heimvorstellung nichts. Nach der Länderspielpause am kommenden Wochenende warten zwei anspruchsvolle Auswärtsspiele auf die DJK Rimpar Wölfe gegen den VfL Lübeck-Schwartau und dem Wilhelmshavener HV, ehe es am 25. November mit einem Heimspiel gegen den 12-fachen Deutschen Meister und mehrfachen Europapokalsieger VfL Gummersbach weitergeht. Auch dann werden die trommelnden Ehrenamtler wieder gefragt sein. Mindestens den kompletten November über wird das „Wolfsrudel“ ohne Fans auskommen müssen. „Etwas komisch ist das schon, aber wir werden uns daran gewöhnen müssen“, meint Klatt: „Die Mannschaft hat das gut gemacht.“

