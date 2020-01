TG sollte Pflichtaufgabe für Hausherren sein

Der HSV Main-Tauber trifft in der Handball-Herren-Bezirksliga Südwest Unterfranken am Samstag, 1. Februar, um 18.30 Uhr in der Realschulhalle SH1 in Wertheim-Bestenheid auf die TG Höchberg.

Kampf um den zweiten Rang

Nach der Niederlage in Heidingsfeld am vergangenen Samstag ist das Thema Meisterschaft für den HSV nun endgültig erledigt. Als umso spannender erweist sich jedoch der Kampf um den zweiten Rang, nachdem die TG Würzburg etwas überraschend Großlangheim geschlagen hat. Motiviert wird der noch amtierende Meister am Samstag gegen Höchberg sein. Die TG steckt mitten im Abstiegskampf und sollte normalerweise eine Pflichtaufgabe für die Hausherren sein. Doch das die TGH das Potenzial hat, die Top-Teams zu ärgern, ist nicht nur den Wertheimern im Laufe der Saison klar geworden.

In der Hinrunde verloren die Gäste gegen die vier bestplatzierten Mannschaften immer nur knapp und hielten die Spiele bis zum Schluss offen. Eine beachtliche Entwicklung der jungen Mannschaft, wenn man bedenkt, dass Höchberg im Vorjahr mit fast 30 Gegentreffern pro Partie noch die Schießbude der Liga und gegen den HSV in beiden Partien chancenlos war.

Im Kollektiv gefährlich

Offensiv ist Andreas Sternkopf der individuell stärkste Spieler seines Teams. Jedoch sind die Höchberger eher durch ihr Kollektiv gefährlich. Die TGH spielt schnell nach vorn. Dementsprechend wird es für den HSV wichtig sein, den Ballbesitz zu halten, bis man sich klare Wurfchancen erarbeitet. Es wird wichtig sein, das hohe Tempo der Gäste einzudämmen und sie in den Positionsangriff zu zwingen. Mut macht außerdem die starke Heimform, vor allem offensiv war man in eigener Halle zuletzt in Torlaune. Personelle Sorgen hat das Trainergespann Diehm-Roesler aktuell nicht, so dass die Wertheimer voraussichtlich in Bestbesetzung antreten.

Man will mit einem Sieg zurück in die Erfolgsspur finden. Bleibt man in dieser, kann der zweite Platz aus eigener Kraft erreicht werden. HSV-Coach Kevin Roesler-Schlueter blickt zuversichtlich auf das Spiel: „Es bringt nichts sich weiter über die Niederlage vom letzten Wochenende zu ärgern. Wichtiger ist es, dass wir nach vorn schauen.“ mmi

