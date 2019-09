Starke Aufholjagd mit dem Sieg belohnt

Rot – Königshofen/Sachsenf. 23:25

Königshofen/Sachsenflur: Wilm, Schneider (beide Tor), Grünewald , Dittmann (4), Adelmann (3), Henn (2), Roth (1), Edelmann (2), Fürst (1), Bärlein (1), Collmann (2), Lang (7/davon 2 Siebenmeter).

Die Frauen HG Königshofen/Sachsenflur reiste mit großer Vorfreude auf die bevorstehende Badenliga-Saison zu ihrem ersten Auswärtsspiel nach Rot. Der Gegner war der Mannschaft aus dem Taubertal schon seit vielen Jahren bekannt und man wollte gleich beim ersten Spiel die zwei Punkte auf das Konto verbuchen. Trainer Alexander Schad machte den HG-Frauen schon in der Ansprache vor dem Spiel klar, dass ein Sieg nur als Team erreicht werden kann und die Spielerinnen gegen den starken Rückraum des TSV Rot eine aggressive Abwehr spielen müssen.

Allerdings war die Nervosität der HG-Spielerinnen von Beginn an zu sehen. Es gelang den Mädels aus Königshofen/Sachsenflur nicht, die Tipps vom Trainer umzusetzen. In der Abwehr wurde zu spät agiert und vorne erzielte man keine Tore. So zog der TSV Rot mit 5:0 in den ersten fünf Minuten davon. Auch die Auszeit, die Trainer Alexander Schad zu diesem Zeitpunkt nahm, half nicht viel.

Mit Vier-Tore-Rückstand in Pause

Erst bei einem Spielstand von 7:1 rappelte sich die HG Königshofen/Sachsenflur auf, erspielte sich durch eine besser agierende Abwehr auch einfache Kontertore und zusätzlich wurde das Angriffsspiel dynamischer gestaltet. So gelang es den Frauen aus dem Taubertal, auf drei Tore heranzukommen. Die Mannschaften gingen letztendlich mit einem Spielstand von 14:10 in die Kabine. Für die HG war klar: Das Spiel ist noch nicht verloren. Wenn die Abwehr in der zweiten Hälfte weiter so gut steht und mit der Torhüterin zusammenspielt und im Angriff jede ihre Chancen konsequent nutzt, kann das Spiel noch gedreht werden.

Zu Beginn des zweiten Durchgang gelang es zwar, nur den Abstand zu halten und Rot zog sogar nochmals auf 18:13 (38.) weg. Doch dabei sollte es nicht bleiben. In dieser Phase kam die Torhüterin der HG immer besser ins Spiel und auch die Abwehr stand wieder stabiler. So gelang es den HG-Frauen, wie schon in der ersten Hälfte, den Rückstand durch Kontertore und schön herausgespielte Treffer im Angrifft weiter zu verringern. In der 48. Minute erspielte sich die HG Königshofen/Sachsenflur dann den verdienten Ausgleich von 18:18. Im weiteren Verlauf hatten die Mädels auch dem Taubertal dann weiter die Nase vorne. Als in der 57. Minute das Tor zum 23:30 für die Gäste erzielt wurde, war deutlich zu spüren, dass die HG die zwei Punkte unbedingt mit nach Hause nehmen wollten. Alle Kräfte wurden für die letzten Minuten nochmal mobilisiert und der Angriff des TSV Rot wurde ständig unterbunden. Nach dem Schlusspfiff bei einem Endstand von 23:25 freuten sich alle über den starken ersten Auswärtssieg.

Aufgrund der starken Mannschaftsleistung schaffte es die Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur nach langer Zeit, die zwei Punkte aus Rot mit ins Taubertal zu nehmen. Die Spielerinnen sind nach der tollen Aufholjagd heiß auf die weiteren Spiele und auch am nächsten Wochenende soll den heimischen Fans gezeigt werden, was in der jungen Mannschaft steckt. hgd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.09.2019