Spieltechnisch deutlich weiter

HSG Odenwald-Bauland – HSG Kochertürn/Stein III 28:13

In der Handball-Bezirksklasse Heilbronn/Franken hatte es die HSG Odenwald-Bauland (Spielgemeinschaft zwischen Hardheim und Walldürn) mit einer Mannschaft zu tun, die noch aus der vergangenen Saison bekannt war. Die Spiele gegen die HSG Kochertürn/Stein III waren immer kampfbetont und spannend, aber die HSG entschied sie jeweils knapp für sich. Daher hatte sich die Mannschaft auch dieses Mal wieder auf ein schwieriges Spiel eingestellt.

Erfolgreiche Tempogegenstöße

Von Beginn an zeigten die Hausherrinnen jedoch, dass sie in der Vorbereitung und in den bereits absolvierten Saisonspielen spieltechnisch einen großen Schritt nach vorne gemacht haben und als Mannschaft noch enger zusammengewachsen sind. So war es dennoch überraschend, dass sie die Gäste förmlich überrannten. 7:0 stand es nach zwölf Minuten, bevor sie, nach einer Auszeit der Gast-HSG, das erste Gegentor zuließen. Durch schnelles Spiel im Angriff und einfache Tore über Tempogegenstöße spielte die Heim-HSG den Halbzeitstand von 15:4 auf die Anzeigetafel.

Im zweiten Durchgang wurde weiterhin effektiv nach vorne gespielt, wodurch der Spielstand weiter ausgebaut wurde. So stand es am Ende 28:13 und es wurden zwei verdiente Punkte auf dem Konto verbucht.

