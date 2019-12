Spielfreude ist zurückgekehrt

HSV Main-Tauber – SG Randersacker 41:26

HSV Main-Tauber: B. Schack, M. Schack, Krahne (alle Tor), Kunzmann (12 Tore/davon 4 Siebenmeter), T. Rösler-Schlürter (8), Hingerl (5/1), Michel (4), Lejic (4), Enzfelder (3), Diehm (2), Merola (2/1), K. Rösler-Schlüter (1), Brem, Eichelbrönner

Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2019 landeten die Wertheimer Handballer in der Bezirksliga Südwest Unterfrankenden den erhofften Befreiungsschlag.

Von Beginn an ließ man den Gästen aus Randersacker keine Chance. Die Wertheimer Defensive arbeitete solide. Auf dieser Grundlage belebten die Gastgeber das zuletzt schwächelnde Tempospiel wieder. So ging man schnell mit 4:0 in Führung. Auch im Positionsspiel zeigte sich der HSV viel kreativer als in den letzten Partien. Vor allem die Rückraumspieler Kevin Kunzmann und Tim Rösler-Schlüter waren mit je acht Treffern aus dem Feld in Torlaune. Offensiv gelang den Wertheimern fast alles. Neben dem treffsicheren Rückraum schaffte man es auch immer wieder die Kreisläufer freizuspielen, was es den Randersackerern beinahe unmöglich machte den HSV-Angriff auszurechnen. Zwar verwerteten die Gäste Mitte der ersten Hälfte einige gute Angriffe, jedoch fand die SG nie wirklich Anschluss. Zum Seitenwechsel führten die Hausherren mit 18:12.

Auch im zweiten Durchgang zeigten sich die Wertheimer in Spiellaune. Trainer Konrad Michel stellte die Defensive nun offensiver auf, wodurch man nach einer kurzen Orientierungsphase noch mehr Bälle gewann. Mit fünf Treffern in Serie setzte man sich auf 24:15 ab.

Mitte der zweiten Hälfte ließen bei den von einigen Ausfällen geplagten Gäste die Kräfte nach. Doch statt einen Gang zurück zu schalten, gaben die Wertheimer weiter Vollgas. Der amtierende Meister spielte sich den in den letzten Partien angestauten Frust Tor für Tor von der Seele. Letztendlich endete die Partie mit 41:26 für den HSV.

Damit schließt dieser die insgesamt durchwachsene Hinserie mit einem Ausrufezeichen ab, welches Mut für die Rückrunde macht. Mit 10:4 Punkten liegen die Wertheimer auf dem dritten Platz, nur einen Minuspunkt hinter dem Relegationsrang.

Nach der Winterpause will man an die Leistung vom Samstag anknüpfen und oben angreifen. Bei dieser Mission muss man leider auf den scheidenden Cheftrainer Konrad Michel verzichten.

Dieser hatte angekündigt, sein Amt aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen niederzulegen. Aktuell arbeitet man an einer Lösung aus den eigenen Reihen, die das Team zur Rückrunde übernehmen soll.

Trainer Michel lobte sein Team für die Vorstellung zu seinem Abschied: „Wir haben endlich das gezeigt, was ich fast die komplette Hinrunde vermisst habe: Spielfreude und Spaß am Handball. Es fällt mir nicht leicht zurückzutreten, jedoch könnte ich durch meine Knieoperation im Januar und meine berufliche Situation das Amt nicht gebührend ausüben. Mir hat es großen Spaß mit diesem Team zu arbeiten, gerade in der Meistersaison. Selbstverständlich werde ich dem Verein weiterhin erhalten bleiben. mm

