Spiele notfalls bis zu den Sommerferien

Der Badische Handball-Verband hat Ende Oktober den Erwachsenen- und Jugendspielbetrieb bis einschließlich 31. Dezember 2020 eingestellt. Wie es danach weiter geht, das weiß derzeit niemand. Auch nicht der Präsident des Badischen Handball-Verbandes, Peter Knapp aus Oftersheim. „Diese Frage ist aktuell nicht zu beantworten“, sagte er in einem Interview mit dem Mannheimer Morgen.

„Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass wir im Aktivenbereich eine zu wertende Runde hinbekommen“, so Peter Knapp. „Dazu müssen wir die Spielzeit nach hinten verschieben. Aber es sollte uns nicht stören, wenn wir bis knapp vor den Sommerferien spielen. Wir werden alles daran setzen, eine Wertung zu erreichen. Das sind wir auch den Vereinen schuldig, die ein überragendes Hygienekonzept erstellt haben und die sportlich sich vielleicht auch für einen Aufstieg in Stellung gebracht haben.“ Deutlich entspannter sehe, so Peter Knapp, die aktuelle Situation bei der Handball-Jugend aus. „Da haben wir keinen Druck. Hier wäre für mich das vorrangige Ziel, eine Qualifikationsrunde für die Saison 2021/22 austragen zu können. Diese beginnt traditionell im April oder Mai. Wenn es bis dahin nur zu Freundschaftsspielen reichen sollte, wäre das auch in Ordnung“.

Ein dickes Lob hat Peter Knapp für die Mitarbeiter im BHV-Arbeitskreis Spieltechnik parat: „Hier wird eine hervorragende Arbeit gemacht.“ Aus diesem Grund ist sich der Präsident sicher, dass der Arbeitskreis den passenden Plan haben werden, wenn wieder abgesehen werden könne, wann die Saison wieder gestartet wird.

Faktor Zeit ist entscheidend

In einem Schreiben an die Vereine hat Knapp im Oktober mitgeteilt, dass bei fehlendem Spielbetrieb und entsprechend fehlenden Einnahmen Entlassungen in der BHV-Geschäftsstelle drohen würden. Die mögliche Situation sieht er momentan offenbar etwas entspannter, wenngleich er einschränkt: „Das ist wie in jedem Betrieb. Wenn die Geschäftsgrundlage fehlt, muss man reagieren. Aber selbst wenn die Saison nicht durchgeführt werden kann, sehe ich noch keine Probleme, sofern wir die Perspektive haben, dass im Herbst nächsten Jahres wieder gespielt werden kann.“

Als Optimist sieht sich Knapp bei der Frage, wie der Handball insgesamt aus der Corona-Krise kommt. „Anfangs hatte ich große Befürchtungen, auch dass uns viele Ehrenamtliche wegbrechen könnten. Das ist bislang nicht der Fall. Und die Anstrengungen, die in den Vereinen betrieben werden, sind phänomenal. Da ist man kreativ und versucht, die Kinder beim Handball zu halten. Wenn wir im nächsten Frühjahr wieder starten können, kommen wir mit einem blauen Auge davon.“

Peter Knapp gilt in der Handball-Szene als ein Verfechter einer engeren Verzahnung der drei Verbände in Baden-Württemberg (Badischer Handball-Verband, Württembergischer Handballverband und Südbadischer Handballverband). Da stellt sich natürlich die Frage, ob Corona als „Beschleuniger“ für diese mögliche Verzahnung wirken wird. „Auch hier ist der Faktor Zeit entscheidend. Wenn wir in den nächsten Monaten wieder loslegen, dann wird es in den aktuellen Strukturen BHV, Südbaden und Württemberg weitergehen. Wenn uns Corona noch länger beschäftigt, vielleicht noch eins, zwei Jahre, sind wir vielleicht froh, in einem größeren Gebilde arbeiten zu können.“ Peter Knapp glaubt deshalb, dass es bei den drei Verbänden bleibt. „Mein Ziel ist es dennoch, Angleichungen vorzunehmen. Wir müssen Dinge wie Spielklassenbeiträge, Spielformen für die jüngsten Jahrgänge vereinheitlichen, um künftig noch mehr an einem Strang zum Wohle des Handball-Sports zu ziehen – ohne den BHV aufzugeben.“ mm/me

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020