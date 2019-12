Sieg – und gleich das nächste Heimspiel

DJK Rimpar Wölfe – TV Emsdetten 25:22

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide Tor), Schömig (7 Tore), Böhm (1), Karle (1), Gempp (7), Schmidt (2), Kaufmann (3), Siegler (3), Meyer, Schulz, Backs, Brielmeier, Herth, Sauer (1).

Zuschauer: 1808.

Die Pflichtaufgabe zum Ende der Hinrunde wurde von den Wölfen aus Rimpar bravourös gemeistert. Eine abermals starke Defensive, mit einem glänzend aufgelegtem Max Brustmann dahinter, fungierte als Grundstein für diesen Heimerfolg. Damit hat das Team aus Rimpar die Hinrunde in der 2. Handball-Bundesliga mit 18:16 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz abschließen können.

Heimspiel am zweiten Feiertag

Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag steht für die Wölfe der Rückrundenauftakt auf dem Programm. Zu Gast ist am Donnerstag, 26. Dezember, um 17 Uhr in der s.Oliver-Arena in Würzburg mit dem TuS Nettelstedt-Lübbecke eines der derzeit formstärksten Teams der Liga.

Ein positiver Spielausgang wäre für die Gastgeber wichtig, um sich mit einem guten Gefühl in die anschließende Winterpause verabschieden zu können. Außerdem möchte man den Fans zum Jahresabschluss nochmals einen Sieg schenken, der nach der Partie gebührend gefeiert werden kann. rw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019