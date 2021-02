Sieg nach Kempa-Trick

TuS Fürstenfeldbruck – DJK Rimpar Wölfe 29:30

Rimpar:Mallwitz, Wieser (beide Tor), Schömig (8 Tore/davon 7 Siebenmeter, Böhm, Karle (2), Neagu, Schmidt (9), Kauf-mann (2), Wirtz (1), Meyer, Schulz (3), Ko-vacic, Sauer, Bialowas (5), Franke. – Rote Karten: Kolodziej (Fürstenfeldbruck/6./grobes Foulspiel), Meyer (Rimpar/33./,drei Zeitstrafen).

Im dritten Anlauf hat es nun doch geklappt. Nach zwei coronabedingten Absagen konnte das Spiel der Rimparer Wölfe bei den Brucker Panthern im dritten Anlauf stattfinden.

Dieses Partie begann mit einem Schockmoment für die Panther. Rückraumrechts Alexander Leindl ging im ersten Angriff nach eine Körpertäuschung ohne Einwirkung des Gegenspielers zu Boden und musste gestützt vom Feld gehen. Der erste Verdacht lautete Kreuzbandriss.

Die Wölfe begannen in der Offensive mit dem siebten Feldspieler und behielten dieses taktische Mittel bis zur 20. Minute bei. Doch zu häufig schaffte man den Wechsel nicht und kassierte einige Tore auf das „empty Goal“. Zwischenzeitlich führte der Aufsteiger deshalb sogar mit drei Toren. Doch Rimpar fand nach und nach besser in die Begegnung und man kam bis zur Pause wieder heran. Steffen Kaufmann erzielte das 16:16 und schickte beide Teams mit einem Unentschieden in die Kabinen.

Die Wölfe wollten nach der Pause schnell zu ihrem Spiel finden und das Spiel kontrollieren. Doch es lief genau umgekehrt. Philipp Meyer sah bereits in der 34. Spielminute nach seiner dritten Zeitstrafe die Rote Karte und in der Folge drehten die Brucker Panther auf. Bis zur 40. Minute setzte sich der Aufsteiger angeführtmit 21:17 absetzen.

Mit dem Rücken zur Wand fand die Abwehr der Wölfe dann wieder besser Zugriff auf ihre Gegenspieler. Kapitän Patrick Schmidt, mit zehn Treffern bester Torschütze der Partie, glich zum 22:22 aus. Gleich darauf brachte Schömig die Gäste erstmals in Führung. Die Partie wogte nun hin und her.

Wölfe-Trainer Ceven Klatt nahm beim Stand von 29:29 20 Sekunden vor Schluss eine Auszeit. Der letzte Angriff wurde dann über den aus Tauberbischofsheim stammenden Rechtsaußen Felix Karle gespielt, der auf den eingesprungenen Yannik Bialowas ablegte. Der Neuzugang erzielte per Kempa-Trick die schließden den Siegtreffer für Rimpar.

Die Wölfe haben keine Zeit sich auszuruhen, denn bereits am Mittwoch, 3. Februar, geht es schon weiter mit einer weiteren richtungsweisenden Nachholpartie gegen den TuS Ferndorf. ms

