Sieg mit weniger Training und mehr Spaß

Es dröhnte „Oh, wie ist das schön“ aus den Boxen, die Spieler der DJK Rimpar Wölfe bildeten einen Kreis und hüpften und sangen im Kollektiv. Als wäre nichts gewesen, kehrten die Zweitliga-Handballer aus Unterfranken nach einer Corona-bedingten Zwangspause am Samstagabend zurück ins Geschehen. Nach drei Corona-Fällen im Team und Quarantäne-Maßnahmen für mehrere Spieler, mussten sich die Rimparer knapp zwei Wochen aus dem Trainings- und Spielbetrieb zurückziehen. Vor der Rückkehr, mit dem Heimspiel gegen den ThSV Eisenach, blieb Coach Ceven Klatt am Freitag gerade mal eine Einheit, um sein Team auf die Partie einzustimmen. diese wurde 26:23 gewonnen.

„Vielleicht sollten wir jetzt immer nur einmal trainieren“, scherzte der gutaufgelegte Rimparer Trainer nach 60 Minuten flotten Handball zwischen den Unterfranken und den Thüringern. Klatts Team, das ohne fünf Spieler auskommen musste (darunter die drei Corona-Infizierten), war die Handballpause kaum anzumerken. Nur im Detail hakte es zu Beginn des Spiels doch sichtlich. Aber das war dem Trainer vorher schon klar. „Ich habe die Jungs darauf vorbereitet, dass wir heute Fehler machen werden.“ Das sei nach einer langen Zeit, in der die Spieler keinen Ball zwischen den Händen haben durften, völlig normal, erklärt der 37-Jährige. Der Plan Klatts für den Re-Start war pragmatisch angelegt – aber er erzielte eine großer Wirkung: „Das Spiel relativ einfach halten“, „Spaß am Handball spielen entwickeln“ und „in der Abwehr reinkämpfen.“

Sechs Siebenmeter verworfen

Der Matchplan ging voll auf. In der elften Minute warf der Luxemburger Tommy Wirtz die „Wölfe“ erstmals in Führung. Von da an liefen die Gäste, die vor vier Jahren aus der Bundesliga abstiegen und zwischenzeitlich bis in die 3. Liga durchgereicht wurden, dem Rückstand stets hinterher. Daran änderten selbst sechs verworfene Siebenmeter der Rimparer nichts. Immer wieder scheiterten verschiedene Schützen am mit Abstand besten Eisenacher, Torhüter Blaz Voncina.

„Siebenmeter müssen wir glaube ich ein bisschen trainieren“, flachste Rimpars Linksaußen Wirtz mit einem breiten Siegergrinsen im Gesicht: „Aber, dass wir so viele verschießen wie heute, kommt glaube ich nie wieder vor.“ Der kleine Makel war zu verschmerzen. Umso stabiler zeigten die Hausherren sich im Abwehrspiel. Der fünfte Saisonsieg war zu keiner Zeit in Gefahr, auch wenn – gerade durch die verschossenen Siebenmeter – der Gegner über die gesamte Spieldauer nie ganz abgeschüttelt werden konnte. „Egal. Sieg ist Sieg“, sagte Wirtz: „Wir haben zehn Tage nicht trainieren können. Von daher können wir absolut zufrieden mit der Leistung sein.“

Das sah auch sein Trainer so: „Meiner Mannschaft muss ich ein großes Kompliment machen. Mit so einer Leistung hätte ich persönlich heute nicht gerechnet.“ Körperlich und mental sei es eine schwierige Aufgabe gewesen. Die Klatt-Sieben hat es bravourös gemeistert. Im kommenden Auswärtsspiel gegen die SG BBM Bietigheim am Mittwoch wird Klatt wohl erneut nur auf einen Zwölf-Mann-Kader zurückgreifen können.

Dazu gehört aktuell auch Luis Franke. Der 22 Jahre alte Linksaußen, der eigentlich für das Reserve-Team in der Bayernliga aufläuft, feierte am Samstagabend seine Zweitliga-Premiere. Wann die drei „Corona-Infizierten“ zurückkehren steht noch nicht fest. Das Trio wird, nach zuletzt negativen Tests, voraussichtlich in Kürze aus der Quarantäne entlassen. Bevor die Spieler wieder mitspielen dürfen, steht nächste Woche erstmal ein Medizincheck an, bei dem sie zunächst auf Herz und Lunge geprüft werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020