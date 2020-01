Sechs Tore waren zu wenig

Bis zur Pause durften die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur (rote Trikots, im Bild Catharina Henn) noch von einem Erfolgserlebnis träumen, doch in der zweiten Hälfte gelangen in der Offensive nur noch sechs Tore. Das war natürlich zu wenig, und so gab es gegen den TSV Rot eine 17:23-Niederlage.

© Renk