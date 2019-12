Schwieriger Ritt gegen die SG

Wie schon letzte Woche trifft die zweite Handball-Männermannschaft des TSV Buchen auf den neuen aktuellen Tabellenführer. Doch dieses Mal ist es die SG Heuchelberg, die mit 14:2 Punkten die Tabelle anführt. Für die Mannschaft von Uwe Kirchgeßner steht schon vor dem Spiel fest, dass es verdammt schwierig wird, in der Sporthalle in Nordheim zu bestehen. Dazu kommt, dass man mit einem ersatzgeschwächten Team anreist, somit bleibt die Favoritenrolle ganz deutlich bei der Spielgemeinschaft aus Heuchelberg. Anwurf ist um 16.45 Uhr.

Für die Damenmannschaft des TSV Buchen geht es ins nicht so weit entfernte Hardthausen. Sie trifft dort auf einen weiteren Titelaspiranten, der mit 14:2 Punkten auf Rang drei in der Bezirksliga Heilbronn-Franken liegt. Ein bisschen anders sieht es bei den Damen aus. 6:14 Punkte die Abstiegsplätze im Nacken und der starke Gegner aus Hardthausen. Die Mannschaft von Andreas Hollerbach geht als klarer Außenseiter in der Buchsbachtal Halle an den Start, doch vielleicht können die Odenwälder den Schwaben ein Bein stellen. Anpiff ist um 17 Uhr. tsv

