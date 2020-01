Schnelles Umschalten sollte noch besser funktionieren

Für die HG Königshofen/Sachsenflur steht am kommenden Samstag das nächste Spiel in der Handball-Landesliga an. Die Mannschaft ist zu Gast beim TV Mosbach in der Jahnhalle. Kein leichtes Unterfangen für die HG, denn die heimstarken Mosbacher spielen eine hervorragende Saison und stehen völlig zurecht auf Rang zwei der Tabelle. Hätten sie nicht ein paar Ausrutscher dabei gehabt, könnten sie auch noch um die Meisterschaft mitspielen. Doch unnötige Niederlagen gegen Malschenberg in der Hinrunde, oder vor zwei Wochen gegen Eppelheim lassen das Thema Meisterschaft in weite Ferne rücken.

Für die HG ist weiterhin Abstiegskampf angesagt, und dort ist jeder Punkt wichtig. Zum Rückrundenauftakt zeigte man kein schlechtes Spiel, doch in den entscheidenden Momenten war Eppelheim einfach cleverer. Somit verlor man gegen einen direkten Konkurrenten zu Hause. Jetzt könnte die HG sich die eingeplanten Punkte in der Jahnhalle zurückholen. Dafür muss die Mannschaft von Sven Meder alles geben und auf einen Tag hoffen, an dem alles klappt. Eine Überraschung täte den Jungs in Rot einmal gut. Wenn sie sich 60 Minuten ins Zeug legen, um jeden Ball kämpfen und eine super Abwehr stellen, könnte auch mal so ein Spiel geholt werden. Dazu muss man aber auch auf einen schwachen Tag des Gegners hoffen, denn in eigener Halle und ohne Haftmittel ist der TV Mosbach der klare Favorit. HG-Trainer Sven Meder stehen alle Spieler zu Verfügung. Die kleineren Blessuren werden bis dahin verheilt sein. Ohnehin heißt es auf die Zähne beißen, denn ohne Gegenwehr werden die Gastgeber leichtes Spiel haben.

Eine neu formierte Abwehr und Jörn Müller im Tor sollen die starken Schützen des TV in ihrer Aktivität einschränken. Dazu muss aufseiten der HG das schnelle Umschalten besser funktionieren, zu wenige Tore fallen über die erste und zweite Welle. Die HG wird kämpfen, denn es geht es auch um Selbstvertrauen und Mut für die kommenden Aufgaben. Da wäre es wichtig, mit gutem Gefühl aus dem Derby zu gehens. sr

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020