Schiri-Versäumnis sorgt für Unmut

Rimpar Wölfe – TuS Ferndorf 23:23

Rimpar: Brustmann – Schömig 5, Böhm 1, Karle 1, Gempp 4, Schmidt 4/1, Kaufmann 4, Siegler, Schulz, Brielmeier 2, Herth, Sauer 2.

Ferndorf: Puhl – Faulenbach 3, Basic, F. Schneider, Michel 1/1, M. Wicklein 1, L. Michel, J. Schneider 4, Bornemann 2, Andersson 7/1, Koloper, Rink 5.

Rote Karte: Koloper (Ferndorf, 52., dritte Zeitstrafe). – Schiedsrichter: Fabian Friedel/Rick Herrmann (Aue/Zschorlau). – Zuschauer: 1526.

Der schon sicher geglaubte Sieg ging am Ende nach einer zweifelhaften Schiedsrichterentscheidung doch noch flöten: 23:23 endete das Heimspiel der DJK Rimpar Wölfe am Samstag gegen die Gäste aus Ferndorf. Noch in der 57. Minute lagen die Wölfe mit 23:20 vorn, die Gäste allerdings kamen in letzter Minute auf 23:22 heran. Nach einem nicht gegebenen Foul an Benedikt Brielmeier zogen die Ferndorfer quasi in letzter Sekunde gleich. red

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020