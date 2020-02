Rumpftruppe ohne Chance

TV Mosbach – HG Königshofen/Sachsenflur 28:20

Königshofen/Sachsenflur: J. Müller, Both (beide Tor), Hilpert (5 Tore/davon 2 Siebenmeter), D. Meyer (4/2), Ch. Müller (1), Hupp (2), Buchinger, Hensel (1), M. Fischer (4), D. Fischer (3)

Die HG Königshofen-Sachsenflur war zum Landesliga-Auswärtsspiel beim TV Mosbach mit einer Rumpfmannschaft einschließlich „Reservist“ Dennis Meyer gereist.

Dennoch spielte die HG anfangs auf Augenhöhe mit dem Tabellenzweiten der Landesliga Nord. Nach zwei Treffern von Marius Fischer und Andreas Hilpert führten die Gäste sogar mit 3:1.

Bis zur 24. Minute lief es gut

Trotz drei verworfenen Siebenmetern war die HG nach 24 Minuten beim Stand von 8:7 immer noch an Mosbach dran. Dann zogen die Gastgeber schnell auf drei Tore davon, weshalb Trainer Sven Meder schnell eine Auszeit nahm. Im Anschluss traf für die Gäste bis zur Pause lediglich noch Dennis Meyer einmal. Zwei Konter von David Fischer endeten einmal am rechten und einmal am linken Pfosten. So ging es mit 13:8 in die Kabine.

Den Anfang der zweiten Hälfte verschlief die HG sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Mosbach packte so noch einmal drei Tore zum Zwischenstand von 16:8 drauf. Ein gehaltener Siebenmeter von Jörn Müller brachte danach wieder ein wenig Hoffnung. Die HG hielt nun wieder besser mit, konnte aber nicht mehr herausholen, da nur zwei Auswechselspieler verfügbar waren. Trainer Sven Meder sagte nach der Partie, dass es ihn schon in den Händen gejuckt habe und er sich am liebsten selbst eingewechselt hätte.

Enge Situation im Abstiegskampf

Der Abstiegskampf geht nun langsam in seine entscheidende Phase. Die HG täte gut daran, nicht den Anschluss zu verlieren, da es zwischen 7. und 10. Platz nur zwei Punkte Unterschied sind. Die Königshöfer hoffen nun, dass bis zum Heimspiel am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr die Verletzen sich erholen, damit man unter Umständen gegen den Tabellenfünften Birkenau etwas reißen kann. sr

