Rimpar-Spiel abgesagt

Was viele bereits befürchtet haben, ist nun Realität geworden. Durch die „Corona-Krise“ sieht sich die SG BBM Bietigheim gezwungen, das eigentlich für Samstag angesetzte Zweitliga-Spiel gegen die DJK Rimpar Wölfe abzusagen.

In Anbetracht der gesundheitlichen Gefährdung von allen Beteiligten einigten sich die Verantwortlichen in Bietigheim darauf, das Spiel abzusagen. „Die Gesundheit der Bevölkerung und damit auch aller Handball-Fans hat oberste Priorität“, erklärt SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger. „Wir sind im täglichen und intensiven Kontakt mit den zuständigen Stellen und der Stadt Bietigheim-Bissingen und müssen auf aktuelle Entwicklungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Ausbreitung des Virus reagieren.“

Wie es mit einem möglichen Nachholtermin aussieht oder wie es generell in der 2. Handball-Liga weitergehen wird, muss noch geklärt werden. Am Montag, 16. März, tagen die Geschäftsführer der Vereine in Köln, um Lösungen zu suchen. Verschiedene Szenarien sind möglich. Ganz klar wird Wölfe-Geschäftsführer Roland Sauer dafür einstehen, dass keine „Geisterspiele“ ausgetragen werden sollen.

Die HBL hat nach wie vor das vorrangige Ziel ausgegeben, alle Entscheidungen wegen Auf- und Abstiegs bis zum Saisonende unter gleichen Voraussetzungen für alle Zweitligisten im sportlichen Wettbewerb zu ermitteln. cg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020