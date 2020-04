Rein sportlich ist es ein Achtungserfolg

Es herrscht Gewissheit: Für die Zweitligahandballer der DJK Rimpar Wölfe ist die Saison 2019/20 beendet. Aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Epidemie entschieden sich die 36 Vertreter der 1. und 2. Handballbundesliga, mit einer sehr deutlichen Mehrheit dafür, es nicht weiter zu probieren und stattdessen einen Schlussstrich zu ziehen (wir berichteten ausführlich).

Wölfe-Manager Roland Sauer war wenig überrascht von der Entscheidung, auch wenn es wohl durchaus Stimmen aus den Lagern der Vereinen gab, die sich eine Fortführung der Spielzeit hätten vorstellen können. „Es geht ja darum, die Gesundheit von allen zu schützen“, erklärt Sauer: „Handball ist ein extremer Kontaktsport. Da wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einer den anderen infizieren würde. Aber genauso geht es auch um die Gesundheit der Helfer in der Halle. Von daher war für mich selbstverständlich, dass wir für einen Saisonabbruch sind.“

Trainer Klatt ist zufrieden

Durch den Abbruch zehn Spieltage vor dem regulären Rundenende beendet die DJK Rimpar die Saison jetzt als Tabellensiebter. Rein sportlich gesehen ist das durchaus ein Achtungserfolg. „Einstellig“ lautete das Ziel – und das konnte der neue Rimparer Coach Ceven Klatt mit seiner Mannschaft erfüllen. „Wir können mit der Platzierung sehr zufrieden sein“, findet der Coach, der dennoch glaubt, dass die Mannschaft in den ausstehenden Spielen noch einen oder zwei Plätze hätte gutmachen können.

Für ganz nach oben hätte es vermutlich aber nicht gereicht. Sechs Punkte waren die Wölfe vom Tabellen-Zweiten TuSEM Essen entfernt. Im Handball, mit der 2-Punkte-Regel, ein durchaus gebührender Abstand. Der frühere Europapokalsieger aus Essen wird somit neben Meister Coburg in die 1. Liga zurückkehren. Sportliche Absteiger gibt es sowohl in der 1. als auch in der 2. Liga bedingt durch die besondere Situation dieses Jahr keine. Zweitliga-Schlusslicht HSG Krefeld erhielt aufgrund verspäteter Antragsstellung allerdings keine Lizenz und wird als einzige Mannschaft den Gang in die Drittklassigkeit antreten müssen. Das führt in der kommenden Runde zu einer 19-er Liga. Aus der 3. Liga steigen mit Wilhelmshavener HV, Dessau-Roßlauer HV, TuS Fürstenfeldbruck und TV Großwallstadt die Meister der vier Staffeln auf.

Weiter in Kurzarbeit

Finanziell gesehen endet die Saison hingegen weniger erfreulich für die DJK Rimpar. Vier Heimspiele hätten die Unterfranken noch ausgetragen – darunter wäre auch das Derby am letzten Spieltag gegen Coburg gewesen, das zusätzlich angedacht als Abschiedsspiel von Torhüter-Legende Max Brustmann vor sicherlich vollen Rängen in der Würzburg s.Oliver Arena war. Den Gesamtschaden durch die fehlenden Einnahmen aus dem Ticketing beziffert Sauer auf etwa 100 000 Euro. Demgegenüber stehen allerdings auch Einsparungen bei den Reisekosten für sechs Auswärtsspiele und durch die angewandte Kurzarbeit, von der nach wie vor auch Trainer Ceven Klatt sowie die komplette Mannschaft betroffen sind. „Insgesamt gehen wir mit einem Verlust aus der Saison heraus“, bestätigt Roland Sauer.

„Zwischen den Zeilen“ kann aber herausgelesen werden, dass Rimpar – zumindest was die gerade abgebrochene Saison 2019/20 anbetrifft – den ersten Schritt der Krise relativ glimpflich hinter sich gebracht hat. Das liegt auch an den vielen Dauerkarten-Inhabern, die frühzeitig signalisiert haben, keine Rückerstattung durch die nicht stattfindenden vier Heimspiele zu verlangen. Auch die ersten Signale von Sponsoren sollen positiv gewesen sein. Allerdings verhält sich der Verein dahingehend noch zurückhaltend. „Wir müssen schließlich bedenken, dass alle von der Krise betroffen sind. Auch die Unternehmen“, so Sauer. Das könnte dann besonders für die Planungen für die nächste Spielzeit zum Problem werden. Dort rechnet Sauer schon heute ganz klar mit Umsatzeinbußen von bis zu 30 Prozent, bedingt durch voraussichtlich geringere Einnahmen im Ticketing und Sponsoring. „Es wird sich sicherlich ergeben, dass weniger Zuschauer in die Halle dürfen“, so Roland Sauers vorsichtiger Blick auf die noch völlig unklaren Gegebenheiten für den Start der Saison 2020/21. Dabei würde es sich noch um die beste Variante handeln. Möglich ist nach heutigen Stand auch ein Saisonstart ohne Zuschauer.

Unabhängig davon ist es jetzt an der Liga bis dahin ein passendes Hygienekonzept zu erstellen, dass für alle Vereine umsetzbar ist. Als Saisonstart ist zunächst der 1. September geplant. Dann soll der Ball endlich wieder fliegen im „Wolfsrevier“. Zumindest hofft man das . . .

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020