Regelungen beim Spielbetrieb

Nachdem in den drei Landesverbänden in Baden-Württemberg Regelungen für den Spielbetrieb sowie für Lehrgangsmaßnahmen getroffen wurden, wurden diese Regelungen nun auch durch den Vorstand von „Handball Baden-Württemberg“ im Umlaufverfahren bestätigt.

Der Beschluss im genauen Wortlaut:

Regelungen bei Erreichen einer 7-Tage-Inzidenz von größer als 50 in Stadt- bzw. Landkreisen (Hotspot-Regionen) – Möglichkeit der Absetzung eines Spiels vom bestehenden Spielplan: Der Wettkampfspielbetrieb ist in Stadt-/Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von größer 50 grundsätzlich erlaubt, es sei denn, die lokalen Verwaltungsbehörden verbieten diesen ausdrücklich. Den Empfehlungen der zuständigen lokalen Behörden (zum Beispiel Zuschauerverbot) sollte unbedingt entsprochen werden. Für Spiele mit Beteiligung einer Mannschaft aus einer Hotspotregion darf von jedem am Spiel beteiligten Verein ein Antrag auf Absetzung vom Spielplan gestellt werden. Dieser ist begründet an den Staffelleiter und an den beteiligten Verein in der Regel bis spätestens Freitag, 10 Uhr schriftlich zu stellen. Verschlechtert sich erst nach Freitag, 10 Uhr, die Inzidenz auf größer als 50, so ist auch ein späterer Antrag möglich. Eine Entscheidung über eine mögliche Neuansetzung trifft der Landesausschuss Spieltechnik gemeinsam mit dem Staffelleiter. Wird ein Spiel seitens eines Vereins einfach nur abgesagt oder der Antrag auf Absetzung trotz bereits bekannter hoher 7-Tage-Inzidenz von größer 50 zu spät gestellt, wird das Spiel nicht mehr neu angesetzt und es kommt gegenenfalls zu einer Spielwertung. Als Referenzzahlen gelten die Zahlen des Robert-Koch-Institutes und deren tägliche Aktualisierung um 0 Uhr.

Leistungsmaßnahmen – Trainingsbetrieb: Das bisherige Teilnahmeverbot von Spielerinnen und Spielern aus einem Stadt- bzw. Landkreis mit einer 7-Tage-Inzidenz von größer 50 wird wieder aufgehoben (analog zur Regelung in den drei Landesverbänden). Ausnahmen können durch Regelungen der Sportschulen herbeigeführt werden. Diese Regelungen sind bindend. bhv

